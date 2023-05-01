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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Из Кизомыса Херсонской области эвакуировали всех детей — ОВА

Из Кизомыса Херсонской области эвакуировали всех детей — ОВА
Фото: Факты ICTV

Из села Кизомыс Херсонской области эвакуировали всех детей. Населенный пункт постоянно обстреливали российские войска, которые находятся на другом берегу Днепра.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, последние две семьи с детьми доставили в безопасное место.

— Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности, не оставаться на линию огня. Россияне накрывают Кизомыс плотным огнем ежедневно. Сегодня снова пострадали жилые дома и, к счастью, детей успели вывезти, — отметил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, вывезенные из Кизомыса семьи получили бесплатное временное жилье и питание, а сейчас родные находятся в безопасности.

Глава ОВА призывает местных жителей не рисковать и эвакуироваться из населенных пунктов, которые постоянно атакует враг.

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