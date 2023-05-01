З Кізомиса Херсонської області евакуювали всіх дітей – ОВА

З села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей. Населений пункт постійно обстрілювали російські війська, які перебувають на іншому березі Дніпра.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, останні дві родини з дітьми доставили в безпечне місце.

– Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку, не залишатися на лінію вогню. Росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя, дітей встигли вивезти, – зазначив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вивезені з Кізомиса родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування, а нині рідні перебувають в безпеці.

Очільник ОВА закликає місцевих жителів не ризикувати та евакуюватися з населених пунктів, які постійно атакує ворог.

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