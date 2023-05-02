Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что произошло и наказаны ли виновные

Девять лет назад, 2 мая 2014 года, Путин пытался захватить Одессу, но патриотам удалось отстоять город. Тогда произошли столкновения между участниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Погибли двое патриотов — Андрей Бирюков и Игорь Иванов. Они стали первыми жертвами столкновений на Греческой площади.

Тогда умерли и четверо представителей противоположного лагеря, а позже в Доме профсоюзов погибли еще 42 представителя Антимайдана, 250 человек получили ранения.

Хронологию событий в Одессе 2 мая 2014 года, как продвигается следствие и как одесситы смогли остановить “русскую весну” – читайте в материале Фактов ICTV.

Это была часть войны, которая продолжается до сих пор

Попытка захватить Одессу происходила после полной аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке нашей страны.

Одесса всегда привлекала Путина, рассказывает активист Демьян Ганул, принимавший непосредственное участие в тех событиях. Российские бизнесмены вливали немалые средства в город, открывали бизнесы и приезжали на отдых. 2 мая произошли не просто массовые беспорядки, Россия долго готовилась к этим событиям.

– Гибридная война, которая велась в Одессе, в нашем регионе, продолжалась достаточно-достаточно долго. Была подготовка ко 2 мая. 3 марта, если не ошибаюсь, когда подняли флаг Российской Федерации, в то время уже агрессора, на государственной администрации. Тогда были также минимальные столкновения. Потом было 10 апреля — многотысячный марш под российскими флагами, где было много привезенных людей из РФ, они пришли и стали возле оперного театра и развернули большой российский флаг. 2 мая был финал. Одесса сделала свой выбор.

Как разворачивались события 2 мая 2014 года

Все началось около 15:00 на Греческой площади.

Девять лет назад 2 мая в Одессе был футбольный матч между местным Черноморцем и харьковским Металлистом. Перед игрой состоялся марш, в котором приняли участие фанаты обеих команд вместе со сторонниками Евромайдана.

Возле Греческой площади на них напала группа местных провокаторов-антимайдановцев. Участники столкновений бросали друг в друга камни, петарды и светошумовые гранаты.

Ближе к вечеру в ход пошли не только камни, но и самодельные взрывные устройства, коктейли Молотова, огнестрельное, травматическое и пневматическое оружие. Тогда же и появились первые жертвы: от пулевых ранений погибли шесть человек, среди них двое патриотов: Андрей Бирюков и Игорь Иванов, еще десятки людей были ранены.

Примерно в 18:00 эпицентр столкновений переместился с Греческой площади на Куликово поле, где был лагерь пророссийских сил. Проукраинские активисты пришли туда, чтобы его разрушить.

Тогда часть куликовцев забаррикадировались в Доме профсоюзов, а примерно через час противостояния в здании начался пожар, причина которого до сих пор неизвестна.

Люди, которые оказались заблокированными в Доме профсоюзов, пытались спастись, выпрыгивая из окон с разных этажей здания. Некоторые – разбились насмерть.

Правоохранители не пытались унять противостояние, а пожарные не спешили тушить огонь. Хотя пожарная станция находится всего в нескольких сотнях метров от Дома профсоюзов, они приехали на место только примерно через полчаса после возгорания и только тогда начали эвакуировать тех, кто был внутри.

До того спасти заблокированных людей пытались проукраинские активисты, которые забрасывали в окна веревки, пытаясь помочь хоть кому-то.

Как продвигается расследование

За девять лет виновные в трагических событиях 2 мая в Одессе до сих пор не наказаны.

Правоохранители начали расследование по нескольким уголовным производствам.

Самое большое дело касается массовых беспорядков на Греческой площади, в рамках которого обвиняемыми были 19 антимайдановцев. Но в 2017 году их всех оправдали и отпустили, объяснив это тем, что следствие не собрало достаточных доказательств вины.

Двум из них, россиянину Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову (он же Капитан Какао), в зале суда сразу же объявили новые обвинения. Но они вышли из СИЗО в августе 2019 года после внесения залога.

После чего прокуратура подала апелляцию на решение суда освободить других антимайдановцев, однако большинство из них уже покинули Украину.

Также расследуют причины пожара в Доме профсоюзов и бездействие спасателей в первые его минуты.

18 апреля 2023 года Приморский суд Одессы огласил приговор экс-заместителю руководителя милиции Одесской области по общественной безопасности Дмитрию Фучеджи. По требованию прокуратуры суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением звания полковника.

Это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников милиции относительно их бездействия и содействия Антимайдану до, во время и после событий 2 мая.

– Фучеджи обвиняли в организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям, а также в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других сотрудников правоохранительных органов. В частности ,4 мая 2014 года, когда Фучеджи сделал вид, что был вынужден отпустить задержанных сепаратистов из изоляторов временного содержания, – рассказывает эксперт Группы 2 мая Владислав Балинский.

Фучеджи судили в его отсутствие, потому что еще 4 мая 2014 года он сбежал из больницы в непризнанное Приднестровье, где потом раздавал интервью российским пропагандистам.

Российские провокации к годовщине трагедии

Ежегодно после трагедии представители активистов Куликова поля устраивали провокации возле Дома профсоюзов. Они собирались на митинги и выкрикивали пророссийские лозунги. Иногда доходило до драк.

2 мая 2022 года, после начала полномасштабной войны, работники ГБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины. Не исключено, что в этом году Россия также будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Одессе.

Усиление мер безопасности 2 мая 2023 года

В этом году, как и в предыдущие годы, в Одессе действуют усиленные меры безопасности во избежание беспорядков и провокаций. 2 мая на Куликовом поле охрану порядка обеспечивают полицейские, нацгвардейцы и другие представители Сил обороны. Также на месте дежурят сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи.

По словам врио начальника ГУНП в Одесской области Ивана Жука, центр города будет патрулировать достаточно большое количество усиленных нарядов правоохранителей. Для безопасности граждан, учитывая вызовы, связанные с войной, будет принят ряд ограничений.

– В частности, вход на Куликово поле будет осуществляться через пропускные пункты по документам, удостоверяющим личность. Перед открытием входа на Куликово поле территорию осмотрят взрывотехники, – сообщили правоохранители.

Также отмечается, что в случае объявления воздушной тревоги все граждане должны будут пройти в ближайшие укрытия.

Напомним, руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут на 2 мая готовить ракетный удар по Одессе.

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