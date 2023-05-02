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Статті
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Дев’ята річниця трагедії 2 травня. Як одесити врятували місто від “русского міра”

Роковини 2 травня
Фото: Факти ICTV

Дев’ять років тому, 2 травня 2014-го, Путін намагався захопити Одесу, але патріотам вдалося відстояти місто. Тоді сталися сутички між учасниками Євромайдану та проросійськими активістами. Загинули двоє патріотів — Андрій Бірюков та Ігор Іванов. Вони стали першими жертвами сутичок на Грецькій площі.

Тоді померли і четверо представників протилежного табору, а пізніше у Будинку профспілок загинули ще 42 представників Антимайдану, 250 людей дістали поранення.

Хронологію подій в Одесі 2 травня 2014 року, як просувається слідство та як одесити змогли зупинити “русскую вєсну” — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Це була частина війни, яка триває досі

Спроба захопити Одесу відбувалася після повної анексії Криму та початку воєнних дій на Сході нашої країни. 

Одеса завжди приваблювала Путіна, розповідає активіст Дем’ян Ганул, що брав безпосередню участь у тих подіях. Російські бізнесмени вливали чималі кошти у місто, відкривали бізнеси та приїздили на відпочинок. 2 травня сталися не просто масові заворушення, Росія довго готувалася до цих подій. 

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

На фото активіст Демʼян Ганул

– Гібридна війна, яка велася в Одесі, в нашому регіоні, тривала досить-досить довго. Була підготовка до 2 травня. 3 березня, якщо не помиляюся, коли підняли прапор Російської Федерації, на той час вже агресора, на державній адміністрації. Тоді були також мінімальні сутички. Потім було 10 квітня – багатотисячний марш під російськими прапорами, де було багато привезених людей з РФ, вони прийшли й стали біля оперного театру і розгорнули великий російський прапор. 2 травня був фінал. Одеса зробила свій вибір.  

Як розгорталися події 2 травня 2014 року

Все почалося близько 15:00 на Грецькій площі.

Дев’ять років тому 2 травня в Одесі був футбольний матч між місцевим Чорноморцем та харківським Металістом. Перед грою відбувся марш, у якому взяли участь фанати обох команд разом із прихильниками Євромайдану.

Біля Грецької площі на них напала група місцевих провокаторів-антимайданівців. Учасники сутичок кидали одне в одного каміння, петарди й світлошумові гранати.

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

На фото Демʼян Ганул з іншими активістами, 2 травня 2014 р.

Ближче до вечора у хід пішло не тільки каміння, а й саморобні вибухові пристрої, коктейлі Молотова, вогнепальна, травматична і пневматична зброя. Тоді ж і з’явилися перші жертви: від кульових поранень загинули шестеро людей, серед них двоє патріотів: Андрій Бірюков та Ігор Іванов, ще десятки людей були поранені.

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Сутички на Грецькій площі. Фото: УНІАН

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Сутички на Грецькій площі. Фото: УНІАН

Приблизно о 18:00 епіцентр зіткнень перемістився з Грецької площі на Куликове поле, де був табір проросійських сил. Проукраїнські активісти прийшли туди, щоб його зруйнувати.

Тоді частина куликівців забарикадувалися у Будинку профспілок, а через приблизно годину протистоянь у будівлі почалася пожежа, причина якої досі невідома. 

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Зіткнення біля Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 р. Фото: УНІАН

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Зіткнення біля Будинку профспілок в Одесі, в п’ятницю, 2 травня 2014 р. Фото: УНІАН

Люди, заблоковані у Будинку профспілок, намагалися врятуватися, вистрибуючи з вікон із різних поверхів будівлі. Дехто – розбився на смерть.

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Чоловік, який постраждав під час зіткнень в Одесі, 2 травня 2014 р. Фото: УНІАН

Правоохоронці не намагалися вгамувати протистояння, а пожежники не поспішали гасити вогонь. Хоча пожежна станція розташована всього за кількасот метрів від Будинку профспілок, вони приїхали на місце лише приблизно за пів години після займання і лише тоді почали евакуйовувати тих, хто був усередині.

До того врятувати заблокованих людей намагалися проукраїнські активісти, які закидали у вікна мотузки, намагаючись допомогти хоч комусь.

Як просувається розслідування 

За дев’ять років винних у трагічних подіях 2 травня в Одесі досі не покарано. 

Правоохоронці почали розслідування за кількома кримінальними провадженнями.

Найбільша справа стосується масових заворушень на Грецькій площі, в межах якої обвинувачуваними були 19 антимайданівців. Але у 2017 році їх усіх виправдали й відпустили, пояснивши це тим, що слідство не зібрало достатніх доказів провини.

Двом із них, росіянину Євгену Мефедову й українцю Сергію Долженкову (він же Капітан Какао), у залі суду одразу ж оголосили нові обвинувачення. Але вони вийшли з СІЗО у серпні 2019 року після внесення застави.

Після цього прокуратура подала апеляцію на рішення суду звільнити інших антимайданівців, однак більшість з них уже залишили Україну.

Також розслідують причини пожежі в Будинку профспілок та бездіяльності рятувальників у перші її хвилини.

18 квітня 2023 року Приморський суд Одеси оголосив вирок ексзаступнику керівника міліції Одеської області з громадської безпеки Дмитру Фучеджі. На вимогу прокуратури суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням звання полковника.

Це перший вирок, винесений стосовно співробітників міліції щодо їх бездіяльності та сприяння Антимайдану до, під час та після подій 2 травня. 

– Фучеджі звинувачували в організації масових заворушень та зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків, а також у пособництві з захоплення будівель держорганів та втручання в діяльність інших працівників правоохоронних органів. Зокрема, 4 травня 2014 року, коли Фучеджі удав, що був вимушений відпустити затриманих сепаратистів з ізоляторів тимчасового утримання, – розповідає експерт Групи 2 травня Владислав Балінський. 

Фучеджі судили за його відсутності, бо ще 4 травня 2014 року він втік з лікарні у невизнане Придністровʼя, де потім роздавав інтерв’ю російським пропагандистам. 

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Ексзаступник керівника міліції Одеської області Дмитро Фучеджі з російськими провокаторами. Фото: Думська

Російські провокації до роковин трагедії 

Щороку після трагедії представники активістів Куликового поля влаштовували провокації біля Будинку профспілок. Вони збиралися на мітинги та викрикували проросійські гасла. Іноді доходило до бійок. 

2 травня 2022 року, після початку повномасштабної війни, працівники ДБР затримали в Одеській області одного з довірених осіб Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України. Не виключено, що цьогоріч Росія також намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Одесі. 

Посилення заходів безпеки 2 травня 2023 року

Цьогоріч, як і в попередні роки, в Одесі діють посилені заходи безпеки задля уникнення заворушень та провокацій. 2 травня на Куликовому полі охорону порядку забезпечують поліцейські, нацгвардійці та інші представники Сил оборони. Також на місці чергують співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та карети швидкої допомоги.

Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що сталося і чи покарані винні

Правоохоронці під час заходів з нагоди 7-ї річниці трагедії 2 травня в Одесі, 2 травня 2021 р. Фото: УНІАН

За словами т. в. о. начальника ГУНП в Одеській області Івана Жука, центр міста патрулюватиме достатньо велика кількість посилених нарядів правоохоронців. Для безпеки громадян, зважаючи на виклики, пов’язані з війною, буде вжито низку обмежень. 

– Зокрема, вхід на Куликове поле здійснюватиметься через пропускні пункти за документами, що посвідчують особу. Перед відкриттям входу до Куликового поля територію оглянуть вибухотехніки, – повідомили правоохоронці. 

Також зазначається, що у випадку оголошення повітряної тривоги всі громадяни повинні будуть пройти до найближчих укриттів.

Нагадаємо, очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники можуть на 2 травня готувати ракетний удар по Одесі.

2 травня в Одесі, Одеса, Одеса сутички, Російська агресія, Трагедія
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