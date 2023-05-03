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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Від Київ за три дні до Путін не постраждав: реакція українців на атаку на Кремль

мем москва горить

В ніч проти 3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Один із них вибухнув після зіткнення, ймовірно, з якимось снарядом, випущеним російською ППО.

Факти ICTV зібрали найкращі реакції українського сегменту соціальних мереж.

Кухар Євген Клопотенко опублікував у Telegram відео вибуху, та поцікавився, чи бачили підписники, як палає?

У коментарях його запитали, яка це прожарка, на що Клопотенко відповів: Medium, але скоро буде well done.

Міський голова Львова Андрій Садовий у Twitter просто іронічно підписав відео: Літаки летять, будем всіх бомбити.

А ось так про безпілотники над Кремлем пожартував громадський активіст Сергій Стерненко.

Ось ще добірка мемів із соціальних мереж на подію:

Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми

Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми

Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми

Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми

Атака безпілотниками на Кремль – реакція мережі та меми

Вночі 3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

У Кремлі заявили, що РФ розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію. Крім того, там назвали це “спробою замаху на Путіна”. Москва також пригрозила, що РФ “залишає за собою право відповісти за спробу удару по Кремлю”.

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Кремль, мем, Росія
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