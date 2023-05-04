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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В ВСУ уже сформировали шесть бригад Гвардии наступления, седьмая в процессе

Нацгвардія
Фото: НГУ

В Национальной гвардии Украины уже сформировали шесть бригад Гвардии наступления, седьмая в процессе.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

Он отметил, что еще несколько недель продлится довооружение и слаживание вновь созданных бригад на полигонах и отметил, что занятия с новобранцами по индивидуальной подготовке проводят инструкторы, большинство из которых имеют боевой опыт.

– Личный состав учится действовать в различных видах боя и различных условиях боевой обстановки. Основное внимание уделяется овладению новобранцами индивидуального и коллективного оружия, тактики действий на поле боя, ориентировании на местности, физической выносливости бойца и изучается много других вопросов и военных хитростей, которые позволяют не только выжить в бою, но и выйти из него победителем, – сказал он.

Также Уршалович отметил, что каждый офицер, сержант и солдат Гвардии наступления “мотивирован и понимает, что от него лично, от каждого подразделения, каждой бригады, зависит успех освобождения нашей земли от агрессора”.

Напомним, Министерство внутренних дел объявило о формировании штурмовых бригад Гвардия наступления. В них могут вступить добровольцы, которые хотят помочь государству изгнать российских захватчиков и освободить временно оккупированные территории Украины. Какие есть бригады, требования, подготовка, зарплата и льготы — читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Национальная гвардия, Нацгвардия, Російська агресія, спецслужби, Украина
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