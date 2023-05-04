В ЗСУ вже сформували шість бригад Гвардії наступу, сьома в процесі

У Національній гвардії України вже сформували шість бригад Гвардії наступу, сьома в процесі.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович.

Він зазначив, що ще декілька тижнів триватиме доозброєння та злагодження новостворених бригад на полігонах, та наголосив, що заняття з новобранцями по індивідуальній підготовці проводять інструктори, більшість з яких мають бойовий досвід.

– Особовий склад навчається діяти в різних видах бою та різноманітних умовах бойової обстановки. Основна увага приділяється опановуванню новобранцями індивідуальної та колективної зброї, тактики дій на полі бою, орієнтуванню на місцевості, фізичній витривалості бійця, і вивчається багато інших питань та військових хитрощів, які дозволяють не тільки вижити в бою, але й вийти з нього переможцем, – сказав він.

Також Уршалович зауважив, що кожен офіцер, сержант і солдат Гвардії наступу “вмотивований і розуміє, що від нього особисто, від кожного підрозділу, кожної бригади залежить успіх звільнення нашої землі від агресора”.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оголосило про формування штурмових бригад Гвардія наступу. До них можуть вступити добровольці, які хочуть допомогти державі вигнати російських загарбників та звільнити тимчасово окуповані території України. Які є бригади, вимоги, підготовка, зарплата та пільги – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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