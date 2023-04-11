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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гвардия наступления увеличивается: открыт набор в харьковскую Хартию

13 Бригада Національної гвардії України Хартія

К штурмовым бригадам Гвардии наступления добавилась девятая. Речь идет о харьковской бригаде Хартия.

Об этом сообщили в Telegram-канале Гвардии наступления.

— Хартия! Добро пожаловать в семью! Гвардия наступления увеличивается — к штурмовым бригадам присоединяется харьковская Хартия. Успеха, защитники! Время возвращать свое, — говорится в сообщении.

В эфире телемарафона Единые новости заместитель главы МВД Екатерина Павличенко уточнила, что Хартия будет девятой в составе Гвардии наступления и седьмой бригадой в Национальной гвардии.

Заявку в бригаду можно подать на сайте Гвардии наступления или офлайн в ЦПАУ.

Желающие подать свои заявки сами могут выбрать бригаду, к которой присоединиться: Азов, Спартан, Рубиж, Червона калина, Стальной кордон, Кара-Даг, Лють, Буревий и Хартия.

1 апреля глава МВД Игорь Клименко сообщил о продолжении набора в Гвардию наступления. Он уточнил, что ведомство решило продолжить набор добровольцев, чтобы сформировать резервы.

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Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины Хартия

Война в Украине, МВД, Нацгвардия
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