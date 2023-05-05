Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что возможности ведомства выявлять вражеские цели для дальнейшего поражения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам, с сентября 2022 года выросли в разы.

Это произошло с тех пор, как в распоряжении военных разведчиков оказался космический апарт ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев благотворительному фонду Сергея Притулы.

— Маскировка московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями “народного спутника” — для работы с ним не важны ни погода, ни время суток, — сообщили в разведке.

Там рассказали, что результаты за полгода использования космическим аппаратом поражают.

Благодаря данным спутника Украина превратила в металлолом российской военной техники на миллиарды долларов, не говоря уже о скоплениях вражеской живой силы, а также объекты военной логистики.

Сотрудники ГУР МО отмечают особую роль “народного спутника” для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и еще раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE.

Фото: ICEYE

Источник : ГУР

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