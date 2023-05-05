Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE

супутник iceye

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что возможности ведомства выявлять вражеские цели для дальнейшего поражения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам, с сентября 2022 года выросли в разы.

Это произошло с тех пор, как в распоряжении военных разведчиков оказался космический апарт ICEYE, приобретенный за пожертвования украинцев благотворительному фонду Сергея Притулы.

— Маскировка московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями “народного спутника” — для работы с ним не важны ни погода, ни время суток, — сообщили в разведке.

Там рассказали, что результаты за полгода использования космическим аппаратом поражают.

Благодаря данным спутника Украина превратила в металлолом российской военной техники на миллиарды долларов, не говоря уже о скоплениях вражеской живой силы, а также объекты военной логистики.

Сотрудники ГУР МО отмечают особую роль “народного спутника” для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и еще раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE.

Читайте также
Может сканировать объекты в любую погоду: на что способны спутники ICEYE
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE

Фото: ICEYE

Источник: ГУР
Война в Украине, Разведка, супутник
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Фрэнсис Фукуяма и Пол Нерс стали новыми послами United24
Френсіс Фукуяма, Пол Нерс
Вес 5 тонн и дальность полета 300 км: характеристики крылатых ракет Х-22
Ракети
ОБСЕ признала вывоз украинских детей в РФ военным преступлением — документ
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE
Некоторые западные политики призывают не освобождать Крым и пугают ядерной войной – Ташева
Таміла Ташева
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
Помог уничтожить военную технику РФ на миллиарды долларов: ГУР о спутнике ICEYE
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь