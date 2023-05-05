Допоміг знищити військову техніку РФ на мільярди доларів: ГУР про супутник ICEYE

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що спроможності відомства виявляти ворожі цілі для подальшого ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року значно зросли.

Це сталося відтоді, як у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт ICEYE, придбаний за пожертви українців благодійному фонду Сергія Притули.

— Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями “народного супутника” — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби, – повідомили у розвідці.

Там розповіли, що результати за пів року використання космічним апаратом вражають.

Завдяки даним супутника Україна перетворила на металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи вже про скупчення ворожої живої сили, а також об’єкти воєнної логістики.

Співробітники ГУР МО відзначають особливу роль “народного супутника” для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.

Фото: ICEYE

Джерело : ГУР

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