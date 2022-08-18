Август, 18 в 16:19

За деньги, которые украинцы собирали на беспилотник Bayraktar, купили спутник от компании ICEYE. Факты ICTV объясняют, на что они способны и чем могут помочь украинским бойцам на фронте.

Спутники ICEYE проводят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с использованием распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть через различные помехи.

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— То есть, не то чтобы плотная облачность, а даже стены зданий для этой системы не помеха, — подчеркнули в СтратКом ВСУ.

Согласно сообщению Вооруженных сил Украины, ICEYE – это не просто компания с группой спутников, производящих качественную съемку высокого качества. Это гораздо больше поможет украинским военным в борьбе с полномасштабной российской агрессией, чем любые обычные спутники, и даже беспилотник Bayraktar.

За деньги, которые собирали на Bayraktar, купили спутник компании ICEYE. По словам инициатора сбора средств Сергея Притулы, за 600 млн грн благотворительный фонд купил спутник, который предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.