Польские перевозчики четвертый день блокируют работу КПП Ягодин — что произошло

Из-за забастовки польских перевозчиков работа волынского пункта пропуска Ягодин фактически заблокирована.

Журналистка Фактов ICTV Екатерина Курбанова поехала на границу и пообщалась с водителями тяжеловозов, которые уже несколько дней стоят в очереди на пункте пропуска. Подробнее читайте в материале.

Перед международным пунктом пропуска, который берет на себя почти половину грузопотока в страны ЕС, стоит очередь из грузовиков, которые уже пятый день не могут выехать в Польшу.

Через границу идут только пассажирские автобусы, раз в час пропускают один грузовик. За минувшие сутки границу пересекло два десятка тяжеловозов, а обычно было 700.

Анатолий стоит в очереди на границе с 5 мая. Говорит, его груз быстро портится, он везет куриные яйца в Голландию. Что делать дальше — не знает.

– Со Ставище еду на Голландию. То пускают, то не пускают, непонятно. Я не знаю, чего они требуют и почему они перекрывают. У нас война, тяжелое положение. Я с Черниговщины, там каждую ночь обстреливают. Из дома едешь на нервах, а тут приехали и стоим. Я думаю, если бы им туда пару раз прилетело, они бы по-другому к нам относились, – рассказал водитель грузовика.

Очередь из тяжеловозов и на въезд в Украину. Бастующие пропускают в Украину гуманитарку, автобусы, топливо и грузовики с животными.

Протестующие требуют вернуть разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок для украинских перевозчиков, которые отменили в рамках Транспортного безвиза, заработавшего летом прошлого года между Украиной и Евросоюзом.

Польские водители заявили, что будут бастовать до 3 июня.

– У меня яйца, они быстро портятся. Холодильник работает, установка охлаждает, но я не знаю, что с ними там будет. Есть определенные сроки доставки, – отмечает водитель фуры.

Украинские перевозчики и водители просят у чиновников помочь решить эту ситуацию.

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