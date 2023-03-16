Україна і ЄС домовилися продовжити транспортний безвіз ще на рік – Мінінфраструктури

Березень, 16 в 17:41

Україна і Євросоюз домовилися продовжити термін дії угоди транспортного безвізу для вантажних перевезень ще на один рік – до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.

– Документ, який був підписаний у червні 2022 року, скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, – йдеться у повідомленні.

Угода також спростила процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Зараз дивляться

Після підписання угоди кількість перевізників, які перетинали кордон у напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а кількість перетинів – на 43%.

– За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту, – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві зазначили, що угода також спростила процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Читайте Мінінфраструктури запропонувало експертам долучитись до впровадження реформи містобудування

Фото: Мінінфраструктури