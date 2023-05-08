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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Катерина Курбанова, журналістка Факти ICTV

Польські перевізники четвертий день блокують роботу КПП Ягодин – що сталося

КПП Ягодин
Фото: Факти ICTV

Через страйк польських перевізників робота волинського пункту пропуску Ягодин фактично заблокована. 

Журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова поїхала на кордон та поспілкувалася з водіями ваговозів, які вже кілька днів стоять у черзі на пункті пропуску. Детальніше читайте у матеріалі. 

Перед міжнародним пунктом пропуску, який бере на себе майже половину вантажопотоку до країн ЄС, стоїть черга з вантажівок, які вже п’ятий день не можуть виїхати до Польщі. 

Через кордон ідуть лише пасажирські автобуси, раз на годину пропускають одну вантажівку. За минулу добу кордон перетнуло зо два десятки ваговозів, а зазвичай було 700. 

Анатолій стоїть у черзі на кордоні з 5 травня. Каже, його вантаж швидко псується, він везе курячі яйця у Голландію. Що робити далі – не знає. 

– Зі Ставище їду на Голландію. То пускають, то не пускають, незрозуміло. Я не знаю, чого вони вимагають і чому вони перекривають. У нас війна, важке становище. Я з Чернігівщини, там кожну ніч обстрілюють. З дому їдеш на нервах, а тут приїхали й стоїмо. Я думаю, якби їм туди кілька разів прилетіло, вони б по-іншому до нас ставилися, – розповів водій ваговоза. 

Черга з ваговозів і на в’їзд в Україну. Страйкарі пропускають в Україну гуманітарку, автобуси, пальне та вантажівки з тваринами.

черга з фур
Фото: Факти ICTV
черга з фур
Фото: Факти ICTV
черга з фур
Фото: Факти ICTV
черга з фур
Фото: Факти ICTV
черга з фур
Фото: Факти ICTV
Польські перевізники четвертий день блокують роботу КПП Ягодин – що сталося
Фото: Факти ICTV
черга з фур
черга з фур
черга з фур
черга з фур
черга з фур
Польські перевізники четвертий день блокують роботу КПП Ягодин – що сталося

Протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників, які скасували в рамках Транспортного безвізу, що запрацював влітку торік між Україною та Євросоюзом.

Польські водії заявили, що страйкуватимуть до 3 червня. 

– В мене яйця, вони швидко псуються. Холодильник працює, установка охолоджує, але я не знаю, що з ними там буде. Є певні строки доставлення, – зазначає водій фури. 

Українські перевізники й водії просять у чиновників допомогти вирішити цю ситуацію.

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КПП, Мітинг, Польща, Україна, фури
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