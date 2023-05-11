Влітку настане другий пік споживання електроенергії. Чи будуть відключення світла

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в спекотний літній період наступає другий пік споживання електроенергії. Водночас ризик масових або ж постійних відключень світла – мінімальний.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Голова комітету ВР з питань енергетики пояснив, перший пік споживання електроенергії зимовий, особливо в морозні місяці. Інший – літній, під час спеки, коли використовується охолодження.

Він розповів, що цього року в липні, серпні й можливо навіть в другій половині червня очікуються певні пікові навантаження. Внаслідок масованих ракетних обстрілів ризики для енергосистеми залишаються.

– Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що різниця між літнім місяцем і зимовим – в трохи нижчому споживанні, по-перше, а по-друге, сонячний день довший і більше працює сонячна генерація, – сказав він.

Герус зазначив, що влітку протягом дня споживання вище, однак воно згладжується завдяки роботі сонячних електростанцій.

– Залишаються проблемними періоди вечірнього піка – з 19:00 о 22:00-22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, включають електроприлади. В періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі в декілька вечірніх годин – з 7 вечора до 10-10:30 вечора, – додав енергетик.

Нагадаємо, в Укренерго попереджали, що через атаки Росії по об’єктах інфраструктури України енергетична система все ще перебуває у важкому стані й це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.

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