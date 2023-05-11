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Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Ракетные атаки по Украине. Эксперт объяснил, почему РФ может продолжать производство ракет

ракетний удар по Україні
Фото: Факты ICTV

Страна-террорист Россия продолжает наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Вражеские обстрелы уже не являются такими массированными и масштабными, как, например, в октябре-декабре 2022 года, но наши люди продолжают гибнуть.

Так, в ночь на 28 апреля РФ нанесла ракетный удар по городу Умань. Жертвами атаки стали 23 человека, в том числе шесть детей. В тот же день российская ракета разрушила частный дом в Днепре — погибли мама с маленькой дочкой.

По словам экспертов и военных, Россия продолжает исчерпывать запасы ракет, а ее промышленность уже не может покрыть то количество, которое оккупанты используют.

В комментарии Фактам ICTV эксперт и военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что Россия продолжает производить различные ракеты, например: Х-59, Х-101, Х-31, Х-38, крылатые ракеты Калибр и тому подобное. Однако производство этого оружия критически зависит от контрабандной электроники (микросхемы, микрочипы).

По словам эксперта, на сегодняшний день россияне могут изготавливать от двух до пяти ракет различных типов в сутки. Это могут быть, например, две ракеты Х-59 и одна ракета Х-31, одна Калибр, одна Х-101. Но, опять же, все зависит от поставок контрабандной электроники.

— Если есть эти элементы, то они (россияне. — Ред.) изготавливают. Если нет, то нет и производства ракет. Например, в феврале 2023 года они делали по одному Калибру в сутки. Но те ракеты не были боеспособными — россияне могли изготовить корпус, но не хватало определенных элементов. Когда же эти элементы поступали, то их устанавливали, а дальше готовую ракету отправляли на Черноморский флот или на Каспий, — рассказывает Александр Коваленко.

То есть на сегодня у России есть возможность продолжать производство. Кроме того, остаются запасы советских Х-22. Есть еще ракеты Х-25, Х-29 и т. д., но их россияне очень редко используют.

Что касается ракет Х-22, то, по словам эксперта, на начало полномасштабной войны, Россия имела их около тысячи. Но далеко не все эти ракеты пригодны для восстановления, у них очень сложная и ненадежная топливная система.

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Что нам труднее всего сбивать

Александр Коваленко отметил, что Силы обороны Украины на своем вооружении уже имеют средства для сбивания почти всех российских ракет. Но главный момент в том, что нам не хватает количества таких ЗРК.

Нам нужно больше ЗРК Patriot, чтобы, например, закрыть небо над городами-миллионниками, над критической инфраструктурой и так далее, отметил эксперт.

ЗРК Patriot — это комплекс большого радиуса действия, но нам надо системы среднего и малого радиуса. Это, например, зенитные комплексы NASAMS, IRIS-T или Crotale.

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Самолеты в противоракетной обороне

Авиация, безусловно, является эффективной в уничтожении российских ракет, и в комплексе с ЗРК может закрыть небо над Украиной. Очень нам в этом могут помочь американские истребители F-16 с современным оборудованием и вооружением.

Когда россияне хотят выпустить по Украине ракеты Х-101, то поднимают в воздух бомбардировщик Ту-95. Выход самолета на локацию пуска в районе Каспийского моря длится час-полтора.

Далее продолжительность полета ракеты зависит от места ее пуска — тоже примерно час или полтора. То есть нашим пилотам хватает времени поднять в небо боевую авиацию и пойти на перехват.

Если взять крылатые ракеты Калибр, которые, например, могут лететь на Одессу, то время подлета измеряется в секундах.

— Подводная лодка Варшавянка, которая оснащена пусковыми установками на четыре ракеты, может вплотную подойти к украинской зоне в Черном море и осуществить пуск. Пуск осуществляется на максимальной близости к Одесской области. Эти ракеты почти невозможно перехватить, если цель находится, скажем, в самой Одессе, потому что это действительно секунды, — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Если оккупанты выбирают цель в Ивано-Франковске или Львове, то времени на перехват такой ракеты зенитно-ракетными комплексами уже достаточно.

Сколько ракет у РФ осталось

По состоянию на 23 февраля 2022 года Россия имела 500 Калибров, до ноября изготовила еще 120 ракет. После обстрела 15 ноября 2022 года у оккупантов осталось 535 высокоточных ракет, из них примерно 248 Калибров и 166 ракет типа Х-101/Х-555.

4 января 2023 года заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Россия может производить до 50 ракет (Калибров, Х-101, Х-555) в месяц.

В интервью изданию Forbes Украина 22 февраля 2023 года глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что РФ производит до 22-х Калибров в месяц, а также от 15 до 20 ракет Х-101.

В Forbes Украина посчитали, что на 30 марта 2023 года у России оставалось 56 Калибров, 28 ракет Х-101/Х-555, 50 ракет Кинжал и 145 X-22/32.

Как прекратить производство ракет в РФ

Производство будет продолжаться, пока Россия будет получать контрабандную электронику, потому что самостоятельно россияне не могут изготавливать необходимые элементы. К сожалению, контрабанда может обходить любые санкции. Александр Коваленко считает, что здесь должна действовать жесткая уголовная ответственность для тех, кто поставляет в Россию подсанкционные товары.

За более чем 14 месяцев войны запас российских ракет значительно похудел. Но украинцы не будут иметь покоя, пока страна-террорист будет продолжать производить ракеты, хоть и в малых количествах.

Война в Украине, літаки РФ, Ракетные удары России
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