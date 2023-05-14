Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Сын погиб, а дочь пошла в его бригаду: мать о патриотизме детей и готовности отдать жизнь за Украину
Александру Созанскому было всего 31. В 2014 году он ушел добровольцем на фронт, а с 2018-го — стал военнослужащим ВСУ. 17 февраля этого года жизнь бойца с позывным Рагнар оборвал вражеский минометный обстрел.
О детстве Саши
Будущий военный и настоящий патриот своей страны родился и рос в городке Самбор Львовской области. Учился в школе, посещал и музыкальную школу.
Патриотический дух с детства Саше привил дедушка-историк, вспоминает мама Лидия. Говорит, тот часто рассказывал внуку об УПА, об их жизни и быте. Именно это, по мнению матери, сформировало активную гражданскую позицию сына.
— Он был такой тихий, много не говорил, но всегда имел свою четкую позицию. Семья у нас патриотическая и сознательная, это все отразилось на детях, — считает Лидия.
О военном пути сына
С началом российско-украинской войны в 2014 году Александр воевал в составе добровольческих подразделений. За четыре года до полномасштабного вторжения он начал службу в ВСУ. Стал командиром роты огневой поддержки в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Саша взял себе позывной Рагнар, говорит мама, в честь скандинавского воина. Их подразделение с начала полномасштабной войны было в самых горячих точках.
— Участвовал в освобождении юга Украины — это были бои на Херсонщине, Николаевщине, также на востоке — Соледар, Северодонецк, Лисичанск, последнее — это Бахмут, — рассказала женщина.
Лидия рассказывает, что всегда пыталась контактировать с сыном, пока тот был на фронте. Иногда связи не было по 10 дней. Для матери, говорит, это самое страшное — находиться в состоянии неизвестности. Но как только Саша выходил на связь, материнское сердце билось чаще.
— Мы обменивались сердечками — я сердечко, он мне плюс и сердечко, что все хорошо. Мне большего и не надо было, — рассказала женщина.
Однако в феврале этого года Саши не стало. Он погиб от вражеского минометного обстрела в городе Часов Яр Донецкой области. Известие о гибели сына потрясло всю семью.
Особенно тяжело приняла новость сестра Александра — Ульяна. Она на четыре года младше брата, и тоже посвятила свою жизнь военному делу. Была первой в Украине девушкой — военным дирижером. Но после гибели брата Ульяна поняла, что в память о нем должна продолжить его дело, поэтому девушка перевелась в бригаду Саши.
— Когда они встречались в январе, она сказала, что хочет перевестись. Он поддержал, потому что они одинаковые по духу. Сейчас работает там в должности пресс-офицера. И мое сердце снова там, — говорит Лидия.
О побратимах Рагнара
Пережить потерю сына Лидии помогали побратимы Саши. С первых дней пытались утешить и быть рядом с матерью своего командира. Женщина говорит, что у Саши с побратимами была сильная связь.
— Он не просто командовал, а был личным примером для ребят. Они рассказывали, что он муштровал их по знанию истории, говорил, что если они хотят воевать за Украину, то должны знать, как шла освободительная борьба Украины. Именно побратимы сына меня поддерживают больше всего, — утверждает Лидия.
На память о сыне женщина обустроила комнату-музей, где находятся все личные вещи сына. Среди них — бронежилет, в котором погиб Саша. Также фотографии, награды, шевроны, флаги с подписями побратимов. Лидия говорит, что мечтает основать музей российско-украинской войны с ценными экспонатами, чтобы о войне в Украине знал и не забывал мир.