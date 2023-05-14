Сын погиб, а дочь пошла в его бригаду: мать о патриотизме детей и готовности отдать жизнь за Украину

Александру Созанскому было всего 31. В 2014 году он ушел добровольцем на фронт, а с 2018-го — стал военнослужащим ВСУ. 17 февраля этого года жизнь бойца с позывным Рагнар оборвал вражеский минометный обстрел.

О детстве Саши

Будущий военный и настоящий патриот своей страны родился и рос в городке Самбор Львовской области. Учился в школе, посещал и музыкальную школу.

Патриотический дух с детства Саше привил дедушка-историк, вспоминает мама Лидия. Говорит, тот часто рассказывал внуку об УПА, об их жизни и быте. Именно это, по мнению матери, сформировало активную гражданскую позицию сына.

— Он был такой тихий, много не говорил, но всегда имел свою четкую позицию. Семья у нас патриотическая и сознательная, это все отразилось на детях, — считает Лидия.

О военном пути сына

С началом российско-украинской войны в 2014 году Александр воевал в составе добровольческих подразделений. За четыре года до полномасштабного вторжения он начал службу в ВСУ. Стал командиром роты огневой поддержки в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Саша взял себе позывной Рагнар, говорит мама, в честь скандинавского воина. Их подразделение с начала полномасштабной войны было в самых горячих точках.

— Участвовал в освобождении юга Украины — это были бои на Херсонщине, Николаевщине, также на востоке — Соледар, Северодонецк, Лисичанск, последнее — это Бахмут, — рассказала женщина.

Лидия рассказывает, что всегда пыталась контактировать с сыном, пока тот был на фронте. Иногда связи не было по 10 дней. Для матери, говорит, это самое страшное — находиться в состоянии неизвестности. Но как только Саша выходил на связь, материнское сердце билось чаще.

— Мы обменивались сердечками — я сердечко, он мне плюс и сердечко, что все хорошо. Мне большего и не надо было, — рассказала женщина.

Однако в феврале этого года Саши не стало. Он погиб от вражеского минометного обстрела в городе Часов Яр Донецкой области. Известие о гибели сына потрясло всю семью.

Особенно тяжело приняла новость сестра Александра — Ульяна. Она на четыре года младше брата, и тоже посвятила свою жизнь военному делу. Была первой в Украине девушкой — военным дирижером. Но после гибели брата Ульяна поняла, что в память о нем должна продолжить его дело, поэтому девушка перевелась в бригаду Саши.

— Когда они встречались в январе, она сказала, что хочет перевестись. Он поддержал, потому что они одинаковые по духу. Сейчас работает там в должности пресс-офицера. И мое сердце снова там, — говорит Лидия.

О побратимах Рагнара

Пережить потерю сына Лидии помогали побратимы Саши. С первых дней пытались утешить и быть рядом с матерью своего командира. Женщина говорит, что у Саши с побратимами была сильная связь.