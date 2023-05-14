Син загинув, а донька пішла в його бригаду: матір про патріотизм дітей та готовність віддати життя за Україну

Олександру Созанському було тільки 31. У 2014 році він пішов добровольцем на фронт, а з 2018-го – став військовослужбовцем ЗСУ. 17 лютого цього року життя бійця з позивним Рагнар обірвав ворожий мінометний обстріл.

Про дитинство Сашка

Майбутній військовий і справжній патріот своєї країни народився і зростав у містечку Самбір Львівської області. Навчався в школі, відвідував і музичну школу.

Патріотичний дух змалечку Сашкові привив дідусь-історик, пригадує мама Лідія. Каже, той часто розповідав онукові про УПА, про їхнє життя та побут. Саме це, на думку матері, сформувало активну громадянську позицію сина.

– Він був таким тихим, багато не говорив, але завжди мав свою чітку позицію. Сім’я в нас патріотична і свідома, це все позначилося на дітях, – вважає Лідія.

Про військовий шлях сина

Від початку російсько-української війни у 2014 році Олександр воював у складі добровольчих підрозділів. За чотири роки до повномасштабного вторгнення він розпочав службу в ЗСУ. Став командиром роти вогневої підтримки у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Сашко взяв собі позивний Рагнар, каже мама, на честь скандинавського воїна. Їхній підрозділ із початку повномасштабної війни був у найгарячіших точках.

– Брав участь у звільненні півдня України – це були бої на Херсонщині, Миколаївщині, також на сході – Соледар, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, останнє – це Бахмут, – розповіла жінка.

Лідія розповідає, що завжди намагалася контактувати з сином, поки той був на фронті. Часом зв’язку не було по 10 днів. Для матері, каже, це найстрашніше – нічого не знати про дитину. Але тільки-но Сашко виходив на зв’язок, материне серце билося частіше.

– Ми обмінювались сердечками – я сердечко, він мені плюс і сердечко, що все добре. Мені більшого і не треба було, – розповіла жінка.

Однак у лютому цього року Сашка не стало. Він загинув від ворожого мінометного обстрілу в місті Часів Яр Донецької області. Звістка про загибель сина приголомшила всю родину.

Особливо важко сприйняла новину сестра Олександра – Уляна. Вона на чотири роки молодша за брата і теж присвятила своє життя військовій справі. Була першою в Україні дівчиною – військовим диригентом. Але після загибелі брата Уляна зрозуміла, що в пам’ять про нього повинна продовжити його справу, тому дівчина перевелась у бригаду Сашка.

– Коли вони в січні зустрілись, вона сказала, що хоче перевестися. Він підтримав, бо вони однакові духом. Зараз працює там на посаді пресофіцера. І моє серце знову там, – стверджує Лідія.

Про побратимів Рагнара

Пережити втрату сина Лідії допомагали побратими Сашка. Із перших днів намагалися розрадити та бути поруч із матір’ю свого командира. Жінка каже, що в Сашка з побратимами був сильний зв’язок.