В Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП

40 депутатов Черновицкого областного совета на заседании сессии 16 мая поддержали запрет деятельности на территории области религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией.

— Своим решением депутаты предлагают Верховной Раде Украины, согласно ст. 93 Конституции Украины определить законопроекты, касающиеся законности функционирования религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, как актуальные для их внеочередного рассмотрения и принятия, — говорится в заявлении.

Облсовет этим решением также рекомендовал ОВА проанализировать законность использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность (возвращенных в безвозмездное пользование) религиозным организациям (общинам), которые имеют доказанную связь с РФ, и принять соответствующие меры.

В апреле решения о запрете деятельности УПЦ МП приняли в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Источник: Чернівецька облрада

Фото: Чернівецька облрада

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