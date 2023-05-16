В Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП
40 депутатов Черновицкого областного совета на заседании сессии 16 мая поддержали запрет деятельности на территории области религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией.
— Своим решением депутаты предлагают Верховной Раде Украины, согласно ст. 93 Конституции Украины определить законопроекты, касающиеся законности функционирования религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, как актуальные для их внеочередного рассмотрения и принятия, — говорится в заявлении.
Облсовет этим решением также рекомендовал ОВА проанализировать законность использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность (возвращенных в безвозмездное пользование) религиозным организациям (общинам), которые имеют доказанную связь с РФ, и принять соответствующие меры.
В апреле решения о запрете деятельности УПЦ МП приняли в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Житомирской областях.
Источник: Чернівецька облрада
Фото: Чернівецька облрада
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