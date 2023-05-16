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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

В Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП

Чернівецька облрада

40 депутатов Черновицкого областного совета на заседании сессии 16 мая поддержали запрет деятельности на территории области религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией.

— Своим решением депутаты предлагают Верховной Раде Украины, согласно ст. 93 Конституции Украины определить законопроекты, касающиеся законности функционирования религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, как актуальные для их внеочередного рассмотрения и принятия, — говорится в заявлении.

Облсовет этим решением также рекомендовал ОВА проанализировать законность использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность (возвращенных в безвозмездное пользование) религиозным организациям (общинам), которые имеют доказанную связь с РФ, и принять соответствующие меры.

В апреле решения о запрете деятельности УПЦ МП приняли в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

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Источник: Чернівецька облрада

Фото: Чернівецька облрада

Война в Украине, Релігія, Российская пропаганда, УПЦ МП, Черновицкая область
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