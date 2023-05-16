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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ МП

Чернівецька облрада

40 депутатів Чернівецької обласної ради на засіданні сесії 16 травня підтримали заборону діяльності на території області релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок із Росією.

– Своїм рішенням депутати пропонують Верховній Раді України, відповідно до ст. 93 Конституції України визначити законопроєкти, які стосуються законності функціонування релігійних організацій, мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, як актуальні для їх позачергового розгляду та прийняття, – йдеться в заяві.

Облрада цим рішенням також рекомендувала ОВА проаналізувати законність використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам), які мають доведений зв’язок з РФ, та вжити відповідних заходів.

У квітні рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалили в Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

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Джерело: Чернівецька облрада

Фото: Чернівецька облрада

Війна в Україні, Релігія, Російська пропаганда, УПЦ МП, Чернівецька область
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