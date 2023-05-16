У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ МП

40 депутатів Чернівецької обласної ради на засіданні сесії 16 травня підтримали заборону діяльності на території області релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок із Росією.

– Своїм рішенням депутати пропонують Верховній Раді України, відповідно до ст. 93 Конституції України визначити законопроєкти, які стосуються законності функціонування релігійних організацій, мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, як актуальні для їх позачергового розгляду та прийняття, – йдеться в заяві.

Облрада цим рішенням також рекомендувала ОВА проаналізувати законність використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам), які мають доведений зв’язок з РФ, та вжити відповідних заходів.

У квітні рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалили в Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Джерело: Чернівецька облрада

Фото: Чернівецька облрада

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