Транспорт в Киеве во время тревоги будет довозить пассажиров до укрытий

С понедельника, 22 мая, весь наземный общественный транспорт Киева — как коммунальный, так и частный — в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.

Соответствующее решение Совет обороны столицы принял еще 17 мая, а сегодня оно вступило в силу.

Водитель городского автобуса, троллейбуса, трамвая или маршрутки будет делать объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и тому подобное.

За выполнением решения будет следить управление патрульной полиции.

— Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным проездным документам в течение часа, — уточнили в Киевпастрансе.

На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разработке плана массового строительства помещений двойного назначения, которые в военное время могут быть использованы как укрытие.

Фото: Київпастранс

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