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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Транспорт у Києві під час тривоги довозитиме пасажирів до укриттів

Транспорт у Києві під час тривоги довозитиме пасажирів до укриттів

З понеділка, 22 травня, весь наземний громадський транспорт Києва – як комунальний, так і приватний – у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.

Відповідне рішення Рада оборони столиці ухвалила ще 17 травня, а сьогодні воно набуло чинності.

Водій міського автобуса, тролейбуса, трамвая або маршрутки робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

За виконанням рішення слідкуватиме управління патрульної поліції.

– Повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години, – уточнили в Київпастрансі.

Днями мер Києва Віталій Кличко повідомив про розробку плану масового будівництва приміщень подвійного призначення, які у воєнний час можуть бути використані як укриття.

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Фото: Київпастранс

бомбосховище, Війна в Україні, Громадський транспорт, Київ, КМДА, Маршрутки, Патрульна поліція, Транспорт
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