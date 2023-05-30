Строительство дома или покупка квартиры: в Украине запускают второй этап программы єВідновлення

В Украине запускают второй этап программы єВідновлення, в рамках которой правительство компенсирует денежные средства и оказывает материальную помощь за поврежденное во время полномасштабной войны жилье.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал, на что можно будет потратить компенсированные средства.

По его словам, деньги можно направить на строительство дома и приобретение квартиры с помощью жилищного сертификата.

В случае строительства дома выплата денежных средств будет происходить непосредственно на счет. Если вы решили приобрести квартиру или другое жилое помещение — тогда нужно использовать жилищный сертификат.

— В частности, теперь заявку для получения средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет приложения Дія или смартфона. Нужно обратиться в ЦПАУ или в орган соцзащиты в своей общине, и там помогут заполнить заявку. Мы детализируем вопрос об обжаловании действий или бездействия комиссий, которые, собственно, занимаются обследованием поврежденного имущества. Также для консультаций по программе єВідновлення можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45, — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что размер компенсации будет рассчитывать комиссия по специальной формуле, которая будет учитывать регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь и другое.

Также размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади, согласно его месторасположению, добавил премьер-министр.

Около 62 млрд грн уже собрано правительством в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии. Этих средств хватит для первого этапа выплат: как помощи на ремонты, так и выдачи жилищных сертификатов. По оценкам Всемирного банка, на первоочередное восстановление имущества Украине нужно $1,9 млрд.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.