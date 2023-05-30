Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Строительство дома или покупка квартиры: в Украине запускают второй этап программы єВідновлення

Гроші, гривні, гривня, економіка
Фото: Pexels

В Украине запускают второй этап программы єВідновлення, в рамках которой правительство компенсирует денежные средства и оказывает материальную помощь за поврежденное во время полномасштабной войны жилье.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал, на что можно будет потратить компенсированные средства.

По его словам, деньги можно направить на строительство дома и приобретение квартиры с помощью жилищного сертификата.

В случае строительства дома выплата денежных средств будет происходить непосредственно на счет. Если вы решили приобрести квартиру или другое жилое помещение — тогда нужно использовать жилищный сертификат.

— В частности, теперь заявку для получения средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет приложения Дія или смартфона. Нужно обратиться в ЦПАУ или в орган соцзащиты в своей общине, и там помогут заполнить заявку. Мы детализируем вопрос об обжаловании действий или бездействия комиссий, которые, собственно, занимаются обследованием поврежденного имущества. Также для консультаций по программе єВідновлення можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45, — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что размер компенсации будет рассчитывать комиссия по специальной формуле, которая будет учитывать регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь и другое.

Также размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади, согласно его месторасположению, добавил премьер-министр.

Около 62 млрд грн уже собрано правительством в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии. Этих средств хватит для первого этапа выплат: как помощи на ремонты, так и выдачи жилищных сертификатов. По оценкам Всемирного банка, на первоочередное восстановление имущества Украине нужно $1,9 млрд.

Читайте также
єВідновлення: кому дают 200 тыс. грн, могут ли занизить сумму и что делать тем, кто сделал ремонт самостоятельно
гроші, гривні

Война в Украине, Деньги, Денис Шмыгаль, Житло в Україні, квартира в Киеве
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Угрожал убийством и издевался над жителем Черниговщины: военного РФ приговорили к 11 годам тюрьмы
військовослужбовця РФ засудили до 11 років в'язниці за погрози жителю Чернігівщини
Держали в подвале и пытали: в Мелитополе оккупанты похитили журналистку
Строительство дома или покупка квартиры: в Украине запускают второй этап программы єВідновлення
ВСУ контролируют окрестности Бахмута, враг не продвигается: Маляр о ситуации на фронте
Бої на фронті
Patriot цел и невредим: Игнат ответил на новые заявления РФ о его “уничтожении”
ЗРК Patriot, Патріот
Остаются ли в России запасы дронов и будет ли Иран поставлять новые — объяснение эксперта
БПЛА Shahed
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Украина приближается к энергонезависимости: на западе развернули поиск газовых залежей
Строительство дома или покупка квартиры: в Украине запускают второй этап программы єВідновлення
В Одессе могут разрешить купаться в море — условия
Одеса
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
Строительство дома или покупка квартиры: в Украине запускают второй этап программы єВідновлення
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
Строительство дома или покупка квартиры: в Украине запускают второй этап программы єВідновлення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь