Будівництво будинку чи купівля квартири: в Україні запускають другий етап програми єВідновлення

В Україні запускають другий етап програми єВідновлення, у рамках якої уряд компенсує грошові кошти та надає матеріальну допомогу за пошкоджене під час повномасштабної війни житло.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він розповів, на що можна буде витратити компенсовані кошти.

За його словами, гроші можна спрямувати на будівництво будинки та придбання квартири за допомогою житлового сертифікату.

У разі будівництва будинку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. Якщо ви вирішили придбати квартиру чи інше житлове приміщення – тоді потрібно використати житловий сертифікат.

– Зокрема, тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає додатка Дія або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій з програми єВідновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45, – розповів він.

Шмигаль зазначив, що розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу тощо.

Також розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі, згідно з його місцерозташуванням, додав прем’єр-міністр.

Близько 62 млрд грн уже зібрано урядом у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. За оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно $1,9 млрд.

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