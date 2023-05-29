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Жительнице Херсона удалось вернуть дочь, которую знакомая вывезла в РФ ради финансовой выгоды

Жительнице Херсона удалось вернуть дочь, которую знакомая вывезла в РФ ради финансовой выгоды
Фото: Depositphotos

Светлане с Херсонской области удалось вернуть свою 15-летнюю дочь Алину, которую для получения соцвыплат вывезла на территорию России мама лучшей подруги.

Историю семьи рассказывает The Guardian.

Указано, что мать с дочерью оказались под оккупацией россиян, когда те захватили часть Херсонской области. Евгении, пророссийски настроенной матери лучшей подруги Алины, удалось убедить девочку стать на сторону агрессора.

Так, сначала женщина настаивала, чтобы Алина и ее семья получали продовольственную помощь от оккупационной администрации. А потом, когда украинские войска приближались к Херсону, убеждала, что они нанесут вред каждому, кто контактировал с россиянами.

Когда Евгения предложила сбежать в Россию для “безопасности”, испуганная Алина согласилась.

— Эта женщина солгала Алине. Она сказала ей: “За то, что вы разговаривали с российскими солдатами и брали еду и воду, украинские солдаты будут пытать и убивать вас. Нам нужно бежать, потому что мы в опасности”, — рассказала Светлана.

Мама пыталась объяснить Алине, что все это ложь, но она поверила знакомой, украла свидетельство о рождении и уехала в октябре прошлого года.

Выследив свою дочь через социальные сети, Светлана обнаружила, что Алину увезли в село за 1500 км от дома.

Когда Светлана связалась с Алиной в мессенджере, Алина плакала. Когда Евгения узнала об этом контакте, она забрала у Алины телефон.

— Мне было так страшно. Евгения была такой доброжелательной, когда я была в Украине, но она меня обманула. Когда она узнала, что я разговариваю с матерью, она разозлилась и ударила меня. Она была одержима деньгами и тем, что она могла бы получить от власти за заботу обо мне, — рассказала пятнадцатилетняя девушка.

Чтобы вернуть дочь, Светлана отправилась в Россию через Польшу и Беларусь. Когда она приехала в село, куда вывезли Алину, то узнала, что Евгения отправила девочку в реабилитационный центр, пока сама готовила документы на усыновление.

В конце концов Светлане удалось забрать дочь домой за несколько дней до получения ею российского свидетельства о рождении.

По словам бывшего детского омбудсмена Николая Кулебы, который сейчас руководит спасательной сетью Спасем Украину, он слышал и о других случаях, когда украинских детей забирали в РФ ради финансовой выгоды.

— Один мальчик, которого мы спасли из российской школы, сказал, что он был с другим мальчиком из Мариуполя, которого поместили в очень бедную семью алкоголиков. Его игнорировали, и он голодал каждый день. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что его усыновили, чтобы получать деньги для покупки алкоголя, — сказал он.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в уголовных производствах зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительного вывоза украинских детей на территорию РФ.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, Депортация, Россия, Херсон, Херсонская область
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