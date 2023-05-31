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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

371 дитина – вдома, але треба повернути з РФ усіх депортованих – Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спільно з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та омбудсменом Дмитром Лубінцем відкрив Центр захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам РФ проти українських дітей та сприятиме їх поверненню додому, а також ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA.

– Перший крок зроблено: 371 дитина – вдома, в Україні. Хочеться повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому, в Україну, і повністю підтримую цю програму, – наголосив глава держави.

За його словами, ця програма об’єднує зусилля української влада, закордонних урядів та міжнародних організацій заради повернення усіх маленьких громадян України, незаконно депортованих до Росії.

Під час відкриття центру Зеленський мав нагоду поспілкуватися з родиною захисників Маріуполя Ігорем Дмитриковським, Катериною Скопіною та їхньою донечкою Анною-Марією. Батьки потрапили в полон, їх звільнили в рамках обміну, а дівчинку окупанти примусово вивезли до РФ. Повернути дитину вдалося 10 травня.

У кримінальних провадженнях зафіксовано понад 19 тис. випадків примусового вивезення українських дітей на територію РФ, проте точна кількість невідома.

Раніше у Європарламенті повідомили, що кількість викрадених українських дітей, яких примусово депортували на територію РФ, може становити від 16 до 300 тис.

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Фото: Дмитро Лубінець

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Воєнні злочини, Володимир Зеленський, Депортація, Дмитро Лубінець, Російська агресія
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