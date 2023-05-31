Выход на пенсию: как самостоятельно высчитать свой страховой стаж 2023
Пенсионеры и те, кто готовится ими стать, сейчас постоянно сталкиваются с проблемой подсчета страхового стажа.
Факты ICTV расскажут вам, что такое страховой стаж в Украине и как его рассчитывать.
Какие бывают разновидности стажа работы?
Всего в Украине по законодательству существует несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой.
Трудовой — это стаж в период до 1 января 2004 года, когда вы официально работали и имеете об этом записи в трудовой книжке.
Специальный — стаж, на который имеют право граждане, работавшие на таких видах работы, которые позволяют им досрочно прекратить работать и получать выплаты.
Похожая ситуация с льготным стажем. Если вы работаете на опасной для здоровья работе, то имеете право на этот вид стажа.
Страховой начал действовать с 1 января 2004 года. А трудовой стаж до 2004 года автоматически приравнивается к страховому, при условии, что он подтвержден документами.
Что такое страховой стаж и какие его особенности?
Как уже упоминалось, по украинскому законодательству страховой стаж начал действовать с 2004 года.
Согласно этому, каждый месяц работодатель вынужден платить в Пенсионный фонд за своего рабочего сумму не меньшую, чем минимальный страховой взнос, который на период 2023 года составляет 1474 грн (6700 грн х 22 %).
Что входит в страховой стаж?
Согласно Закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в страховой стаж в Украине входит:
- трудовой стаж до 1 января 2004 года;
- обучение в учреждениях образования, на курсах подготовки кадров и повышения квалификации по дневной форме обучения до 1 января 2004 года;
- официальная работа с 1 января 2004 года, при которой ежемесячно осуществляются взносы в Пенсионный фонд;
- служба в армии и участие в военных действиях;
- уход за ребенком до трех лет;
- пребывание на учете в Центре занятости.
Все эти пункты обязательно должны быть документально подтверждены.
Кроме того, в страховой стаж могут причислять периоды ухода за определенными категориями лиц (это предусмотрено Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).
В соответствии с законодательством в страховой стаж могут зачислить периоды ухода за:
- лицом с инвалидностью I группы;
- за лицом, достигшим пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения требует постоянного постороннего ухода;
- за ребенком с инвалидностью;
- за тяжело больным ребенком, которому не установлена инвалидность.
При этом человек, осуществляющий уход, должен соответствовать следующим критериям на момент его осуществления:
- быть трудоспособным (не достичь пенсионного возраста и не быть лицом с инвалидностью);
- не работать в такой период;
- получать в органах соцзащиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.
Как считать страховой стаж?
Чтобы проверить страховой стаж, вам нужно перейти на официальный портал Пенсионного фонда Украины. Там необходимо пройти регистрацию. Она осуществляется в два способа:
- подаете заявление для регистрации, для чего требуется личное посещение органа фонда;
- онлайн-регистрация по электронной цифровой подписи.
Если вы уже зарегистрированы на сайте, то в главном меню найдите и выберите раздел Данные из реестра застрахованных лиц.
Перед вами появится вся необходимая информация – ваша заработная плата, с которой платились страховые взносы от 2004 (или с 1998) года, страховой стаж, все места работы и тому подобное.
Кроме этого, получить информацию о страховом стаже можно в информационных киосках Пенсионного фонда. Туда вы можете взять свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании. Его выдает работодатель.
На этом документе должен быть штрих-код, который вы сканируете на специальном устройстве и получаете необходимую информацию на экране.
Также узнать свой страховой стаж можно в приложении Пенсионный фонд, но алгоритм действий будет несколько иным:
- Войдите в приложение и авторизуйтесь (с помощью квалифицированной электронной подписи( КЭП), логина и пароля или через GOV.ID).
- В своем профиле найдите и выберите категорию Страховой стаж.
- Перед вами появится вся необходимая информация.
Какой минимальный страховой стаж?
С каждым годом страховой стаж увеличивается. Например, чтобы выйти на пенсию после достижения в 2023 году 60 лет, требуется наличие не менее 30 лет страхового стажа.
По достижении 63 лет – минимум 20 лет, 65 — не менее 15 лет.
К 2028 году минимальный стаж может вырасти до 35 лет.
Если срока не будет хватать до наступления пенсионного возраста, то человек может доработать до необходимых лет или докупить стаж, если имеет желание выйти на пенсию в 60 лет.
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