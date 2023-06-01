Армия РФ совершила более 2,9 тыс. преступлений против украинских детей – ОГП

С начала полномасштабного вторжения органами прокуратуры зафиксировано более 2,9 тыс. преступлений против украинских детей, связанных с агрессией РФ, включая сексуальное насилие, похищения, депортацию и т. п.

В 15 уголовных производствах 35 лицам объявлено подозрение, обвинительные акты в отношении 30 человек направлены в суд и 11 — уже осуждены.

В День защиты детей, 1 июня, в Офисе генпрокурора напомнили о самых страшных зверствах российской армии в отношении украинских детей.

Ниже только некоторые из них:

В ноябре 2022 года на временно оккупированной территории Запорожской области российские военные расстреляли целую семью — отца, мать и двух детей 6 и 13 лет.

В городе Вольнянск (Запорожская область) в том же ноябре 2022-го оккупанты нанесли ракетный удар по роддому, в результате чего погиб ребенок, которому было всего два дня.

В Днепре 14 января 2023 года из-за обстрела многоэтажки погибли шестеро детей, самому маленькому из них не было и года.

Во время оккупации Киевской области двое военнослужащих РФ изнасиловали несовершеннолетних девочек — 4, 14 и 17 лет.

В Николаевской области оккупанты силой удерживали в квартире двух несовершеннолетних девушек 13 и 15 лет, которых постоянно насиловали.

А на Херсонщине 9-летний мальчик в течение четырех месяцев был свидетелем того, как военнослужащий РФ насиловал его мать.

По последним данным ОГП, из-за российской агрессии в Украине погибли 484 ребенка, еще 992 — получили ранения. Также зафиксировано 13 фактов сексуального насилия в отношении детей, более 19,5 тыс. были принудительно депортированы на территорию РФ и Беларуси, из которых 371 удалось вернуть.

Источник : Офис генпрокурора

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