Армія РФ скоїла понад 2,9 тис. злочинів проти українських дітей – ОГП

З початку повномасштабного вторгнення органами прокуратури зафіксовано понад 2,9 тис. злочинів проти українських дітей, повʼязаних з агресією РФ, включно з сексуальним насильством, викраденнями, депортацією тощо.

У 15 кримінальних провадженнях 35 особам оголошено підозру, обвинувальні акти щодо 30 осіб скеровано до суду і 11 – вже засуджено.

У День захисту дітей, 1 червня, в Офісі генпрокурора нагадали про найстрашніші звірства російської армії щодо українських дітей.

Нижче лише деякі з них:

У листопаді 2022 року на тимчасово окупованій території Запорізької області російські військові розстріляли цілу родину – батька, матір та двох дітей 6 та 13 років.

У місті Вільнянськ (Запорізька область) у тому ж таки листопаді 2022-го окупанти завдали ракетного удару по пологовому будинку, внаслідок чого загинула дитина, якій було лише два дні.

У Дніпрі 14 січня 2023 року через обстріл багатоповерхівки загинуло шестеро дітей, найменшій з них не було й року.

Під час окупації Київської області двоє військовослужбовців РФ зґвалтували неповнолітніх дівчаток – 4, 14 та 17 років.

У Миколаївської області окупанти силоміць утримували у помешканні двох неповнолітніх дівчат 13 та 15 років, яких постійно ґвалтували.

А на Херсонщині 9-річний хлопчик протягом чотирьох місяців був свідком того, як військовослужбовець РФ ґвалтував його матір.

За останніми даними ОГП, через російську агресію в Україні загинули 484 дитини, ще 992 – дістали поранення. Також зафіксовано 13 фактів сексуального насильства щодо дітей, понад 19,5 тис. було примусово депортовано на територію РФ та Білорусі, з яких 371 вдалося повернути.

Джерело : Офіс генпрокурора

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