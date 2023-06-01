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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чи діятиме з 1 червня нічний тариф на електроенергію

електроенергія
Фото: Факти ICTV

Із 1 червня до 31 грудня 2023 року побутові споживачі платитимуть за електроенергію по 2,64 грн за кВт-год. Про це йдеться у постанові Кабміну №544 від 30 травня.

Водночас цим документом не скасовується пільговий нічний тариф, який становить 50% фіксованої ціни. Тобто власники двофазних лічильників у нічний час – 23:00 до 07:00 – платитимуть 1,32 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт-год.

нові тарифи на електроенергію

Уряд підвищив з 1 червня тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до рівня 2,64 грн за кВт-год.

До 31 травня 2023 року в Україні діяв тариф 1,44 грн за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн – понад цей обсяг.

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електроенергія, Комунальні тарифи, ринок електроенергії, Тарифи
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