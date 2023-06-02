У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Нові бригади Гвардії наступу будуть ще формуватися.
Про це в інтерв’ю BBC News Ukrainian заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він нагадав, що Гвардія наступу – це підрозділи Нацгвардії, прикордонної служби і Нацполіції, які сформовані з тих людей, які добровільно приєдналися до наших сил безпеки і оборони.
На сьогодні надійшло близько 40 тис. заявок на вступ до Гвардії наступу. Проте це ще не всі заявки і нові бригади будуть формуватися.
За словами Клименка, зараз є вісім бригад – плюс формується дев’ята бригада Хартія. Всі бригади готові за вказівкою верховного головнокомандувача Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного взяти участь в бойових діях.
Підрозділи будуть не лише штурмувати, вони будуть боротися з диверсантами, брати участь і в стабілізаційних заходах на деокупованих територіях.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
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