Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу

танк ЗСУ

Нові бригади Гвардії наступу будуть ще формуватися.

Про це в інтерв’ю BBC News Ukrainian заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він нагадав, що Гвардія наступу – це підрозділи Нацгвардії, прикордонної служби і Нацполіції, які сформовані з тих людей, які добровільно приєдналися до наших сил безпеки і оборони.

На сьогодні надійшло близько 40 тис. заявок на вступ до Гвардії наступу. Проте це ще не всі заявки і нові бригади будуть формуватися.

За словами Клименка, зараз є вісім бригад – плюс формується дев’ята бригада Хартія. Всі бригади готові за вказівкою верховного головнокомандувача Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного взяти участь в бойових діях.

Читайте також
В ЗСУ вже сформували шість бригад Гвардії наступу, сьома в процесі
Нацгвардія

Підрозділи будуть не лише штурмувати, вони будуть боротися з диверсантами, брати участь і в стабілізаційних заходах на деокупованих територіях.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Нацгвардія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Блінкен: США допоможуть Україні побудувати “армію майбутнього”
Ентоні Блінкен
Окупанти майже повністю знищили систему аварійного реагування ЗАЕС – Держатомрегулювання
У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Це приниження Європи та виправдання агресії РФ: Подоляк та МЗС відреагували на заяви Орбана
Орбан, Подоляк
Столтенберг звернувся до членів НАТО через виснаження запасів боєприпасів
Єнс Столтенберг
Чотирьох блогерок, які публікували роботу ППО, узято під домашній арешт
У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (2.06.2023)
У МВС анонсували створення нових бригад Гвардії наступу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь