Patron Pet Center примет на содержание домашних животных из зоны бедствия в Херсонской области

Расположенный в Киеве центр помощи бездомным животным Patron Pet Center готов обеспечить размещение и уход за домашними любимцами эвакуированных жителей Херсонской области.

До сегодняшнего дня приют работал в ограниченном режиме из-за строительных работ. Об этом в Facebook сообщил один из организаторов центра, бизнесмен Андрей Ставницер.

Как сообщается, создание Patron Pet Center началось в начале войны — для передержки, лечения, реабилитации и последующей адопции домашних собак и кошек, потерявших дом и хозяев в результате российской агрессии.

Проект находился в стадии ремонта и еще не заработал в полную силу, однако из-за трагедии в Херсонской области Андрей Ставницер принял решение срочно начать прием животных.

Patron Pet Center будет принимать на содержание эвакуированных из Херсонской области собак и кошек и призывает волонтеров и неравнодушных киевлян присоединиться к работе в приюте и обеспечению его необходимыми материалами.

Несмотря на то, что обустройство центра не было завершено, животным готовы оказать всю необходимую помощь. Предусмотрены как отдельные вольеры, так и выделенные пространства для активных животных и домашних любимцев с инвалидностью.

Желающие смогут забрать себе бездомного кота или собаку после анкетирования. Patron Pet Center расположен в павильоне Национального комплекса Экспоцентр Украины (бывшая ВДНХ).

Как сообщил инициатор проекта Андрей Ставницер, до полномасштабного вторжения в здания планировалось расположить образовательно-просветительское пространство mOre, но из-за российской агрессии было решено сместить внимание на более актуальные проблемы.

Соучредителем Patron Pet Center также является Кормотех — производитель питания для домашних животных во главе с Ростиславом Вовком.

Patron Pet Center — не первая гуманитарная инициатива Андрея Ставницера. В частности, в апреле начала работу бесплатная клиника, основанная бизнесменом — Superhumans, которая занимается реабилитацией и протезированием пострадавших в результате боевых действий.

В Наблюдательный совет Superhumans входит первая леди Украины Елена Зеленская и министр здравоохранения Виктор Ляшко, а донорами проекта являются Говард Баффет и Ричард Брэнсон.

Фото: Даниил Павлов, Грунт медиа

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