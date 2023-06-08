Patron Pet Center прийме на утримання домашніх тварин з зони лиха в Херсонській області
Розташований в Києві центр допомоги безпритульним тваринам Patron Pet Center готовий забезпечити розміщення та догляд за домашніми улюбленцями евакуйованих жителів Херсонської області.
До сьогодні притулок працював в обмеженому режимі через будівельні роботи. Про це у Facebook повідомив один з організаторів центру, бізнесмен Андрій Ставніцер.
Як повідомляється, створення Patron Pet Center розпочалося на початку війни – для перетримки, лікування, реабілітації та подальшої адопції домашніх собак і котів, що втратили дім та господарів внаслідок російської агресії.
Проєкт перебував у стадії ремонту та ще не запрацював у повну силу, однак через трагедію у Херсонській області Андрій Ставніцер прийняв рішення терміново розпочати прийом тварин.
Patron Pet Center прийматиме на утримання евакуйованих з Херсонської області собак та котів і закликає волонтерів та небайдужих киян приєднатись до роботи в притулку та забезпечення його необхідними матеріалами.
Попри те, що облаштування центру не було повністю завершено, тваринам готові надати всю необхідну допомогу. Передбачені як окремі вольєри, так і виділені простори для активних тварин і домашніх улюбленців з інвалідністю.
Охочі зможуть забрати собі безпритульного кота чи собаку після анкетування. Patron Pet Center розташований у павільйоні національного комплексу Експоцентр України (колишня ВДНГ).
Як повідомив ініціатор проєкту Андрій Ставніцер, до повномасштабного вторгнення в будівлі планувалося розташувати освітньо-просвітницький простір mOre, але через російську агресію було вирішено змістити увагу на більш актуальні проблеми.
Співзасновником Patron Pet Center також є виробник харчування для домашніх тварин Кормотех на чолі із Ростиславом Вовком.
Patron Pet Center – не перша гуманітарна ініціатива Андрія Ставніцера. Зокрема, у квітні розпочала роботу безоплатна клініка, заснована бізнесменом – Superhumans, яка займається реабілітацією та протезуванням постраждалих унаслідок бойових дій.
До Наглядової ради Superhumans входить Перша леді України Олена Зеленська та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, а донорами проєкту є Говард Баффет та Річард Бренсон.
Фото: Данило Павлов, Грунт медіа