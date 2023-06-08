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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Patron Pet Center прийме на утримання домашніх тварин з зони лиха в Херсонській області

Patron Pet Center прийме на утримання домашніх тварин з зони лиха в Херсонській області

Розташований в Києві центр допомоги безпритульним тваринам Patron Pet Center готовий забезпечити розміщення та догляд за домашніми улюбленцями евакуйованих жителів Херсонської області.

До сьогодні притулок працював в обмеженому режимі через будівельні роботи. Про це у Facebook повідомив один з організаторів центру, бізнесмен Андрій Ставніцер.

Як повідомляється, створення Patron Pet Center розпочалося на початку війни – для перетримки, лікування, реабілітації та подальшої адопції домашніх собак і котів, що втратили дім та господарів внаслідок російської агресії.

Проєкт перебував у стадії ремонту та ще не запрацював у повну силу, однак через трагедію у Херсонській області Андрій Ставніцер прийняв рішення терміново розпочати прийом тварин.

Patron Pet Center прийматиме на утримання евакуйованих з Херсонської області собак та котів і закликає волонтерів та небайдужих киян приєднатись до роботи в притулку та забезпечення його необхідними матеріалами.

Попри те, що облаштування центру не було повністю завершено, тваринам готові надати всю необхідну допомогу. Передбачені як окремі вольєри, так і виділені простори для активних тварин і домашніх улюбленців з інвалідністю.

Охочі зможуть забрати собі безпритульного кота чи собаку після анкетування. Patron Pet Center розташований у павільйоні національного комплексу Експоцентр України (колишня ВДНГ).

Як повідомив ініціатор проєкту Андрій Ставніцер, до повномасштабного вторгнення в будівлі планувалося розташувати освітньо-просвітницький простір mOre, але через російську агресію було вирішено змістити увагу на більш актуальні проблеми.

Співзасновником Patron Pet Center також є виробник харчування для домашніх тварин Кормотех на чолі із Ростиславом Вовком.

Patron Pet Center – не перша гуманітарна ініціатива Андрія Ставніцера. Зокрема, у квітні розпочала роботу безоплатна клініка, заснована бізнесменом – Superhumans, яка займається реабілітацією та протезуванням постраждалих унаслідок бойових дій.

До Наглядової ради Superhumans входить Перша леді України Олена Зеленська та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, а донорами проєкту є Говард Баффет та Річард Бренсон.

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Безпритульні тварини, Притулок для тварин, Херсонщина
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