На побережье Одесской области вымывает мусор и трупы животных — Госпогранслужба

На побережье Одесской области течением продолжает вымывать различный мусор. В море дрейфуют фрагменты домов, мебель, бытовая техника, автомобили.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Из-за уничтожения оккупантами Каховской дамбы километры кубометров воды посносили жилища людей, массово гибнут домашние и дикие животные. В Черном море начинается мор рыбы.

“Большая вода” несет с собой еще одну опасность — мины и боеприпасы, которые вымывает из российских укреплений.

Местное издание Думская опубликовало видео, как в Черном море плавает каркас здания, которое могло принести течением из Херсонской области.

В Госпогранслужбе просят граждан в случае обнаружения опасных предметов сообщать о полиции и ГСЧС.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что потоками также размыло минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. Сейчас много мин дрейфует в воде.

Источник : Госпогранслужба

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.