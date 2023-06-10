На побережье Одесской области вымывает мусор и трупы животных — Госпогранслужба
На побережье Одесской области течением продолжает вымывать различный мусор. В море дрейфуют фрагменты домов, мебель, бытовая техника, автомобили.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Из-за уничтожения оккупантами Каховской дамбы километры кубометров воды посносили жилища людей, массово гибнут домашние и дикие животные. В Черном море начинается мор рыбы.
“Большая вода” несет с собой еще одну опасность — мины и боеприпасы, которые вымывает из российских укреплений.
Местное издание Думская опубликовало видео, как в Черном море плавает каркас здания, которое могло принести течением из Херсонской области.
В Госпогранслужбе просят граждан в случае обнаружения опасных предметов сообщать о полиции и ГСЧС.
В Оперативном командовании Юг сообщили, что потоками также размыло минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. Сейчас много мин дрейфует в воде.