На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба

На узбережжя Одещини течією продовжує вимивати різне сміття. У морі дрейфують фрагменти будинків, меблі, побутова техніка, автомобілі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Через знищення окупантами Каховської дамби кілометри кубометрів води позносили житла людей, масово гинуть домашні та дикі тварини. У Чорному морі починається мор риби.

“Велика вода” несе із собою ще одну небезпеку – міни та боєприпаси, які вимиває із російських укріплень.

Місцеве видання Думская опублікувало відео, як у Чорному морі плаває каркас будівлі, яку могло принести течією з Херсонської області.



У Держприкордонслужбі просять громадян у раді виявленні небезпечних предметів повідомляти про поліцію та ДСНС.

Раніше в Оперативному командуванні Південь повідомили, що потоками розмило мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Зараз багато мін дрейфує у воді.

Джерело : Держприкордонслужба

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