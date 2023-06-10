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На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба

узбережжя Одеси
Фото: Держприкордонслужба

На узбережжя Одещини течією продовжує вимивати різне сміття. У морі дрейфують фрагменти будинків, меблі, побутова техніка, автомобілі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Через знищення окупантами Каховської дамби кілометри кубометрів води позносили житла людей, масово гинуть домашні та дикі тварини. У Чорному морі починається мор риби.

“Велика вода” несе із собою ще одну небезпеку – міни та боєприпаси, які вимиває із російських укріплень.

На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба

Місцеве видання Думская опублікувало відео, як у Чорному морі плаває каркас будівлі, яку могло принести течією з Херсонської області.


У Держприкордонслужбі просять громадян у раді виявленні небезпечних предметів повідомляти про поліцію та ДСНС.

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Раніше в Оперативному командуванні Південь повідомили, що потоками розмило мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Зараз багато мін дрейфує у воді.

Джерело: Держприкордонслужба
Держприкордонслужба, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Одеська область
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