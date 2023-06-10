На узбережжя Одещини вимиває сміття та трупи тварин – Держприкордонслужба
На узбережжя Одещини течією продовжує вимивати різне сміття. У морі дрейфують фрагменти будинків, меблі, побутова техніка, автомобілі.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Через знищення окупантами Каховської дамби кілометри кубометрів води позносили житла людей, масово гинуть домашні та дикі тварини. У Чорному морі починається мор риби.
“Велика вода” несе із собою ще одну небезпеку – міни та боєприпаси, які вимиває із російських укріплень.
Місцеве видання Думская опублікувало відео, як у Чорному морі плаває каркас будівлі, яку могло принести течією з Херсонської області.
У Держприкордонслужбі просять громадян у раді виявленні небезпечних предметів повідомляти про поліцію та ДСНС.
Раніше в Оперативному командуванні Південь повідомили, що потоками розмило мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Зараз багато мін дрейфує у воді.