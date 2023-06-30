На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет

После обмеления русла Днепра в результате российского теракта на Каховской ГЭС на Хортице обнаружили важный исторический памятник культурного наследия — лодку-однодеревку, которой может быть от 300 до 500 лет.

Ее нашли сотрудники Национального заповедника Хортица во время планового обследования береговой полосы, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Специалисты установили, что это долбленая лодка, изготовленная из цельного ствола дуба длиной 6 700 мм и шириной 800 мм (с учетом деформации), высота борта 500 мм.

Лодку частями переместили в реставрационный ангар. Сейчас ее нужно законсервировать в специальном химрастворе и затем реставрировать. Уникальный памятник сохранился на 70-80%, отсутствует фрагмент левого борта в кормовой части. По правому борту есть две трещины длиной 2-3 м.

В Минкульте говорят, что ранее у берегов Хортицы находили подобные лодки. Они связаны с древнерусским поселением на острове, которое существовало в течение X-XIV веков. Вероятно, эта находка именно из той эпохи. Согласно состоянию сохранности древесины, специалисты предполагают, что возраст лодки может достигать 300-500 лет.

Недавно в селе Покровское Днепропетровской области, на дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века. Культовое сооружение датируется 1798 годом.

Источник : Минкульт

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