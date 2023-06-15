Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века

На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Фото: Факти ICTV

В селе Покровское, что на Днепропетровщине на дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века.

Видео находки опубликовали в Youtube Dnepr Info.

Отмечается, что церковь была возведена осенью 1798 года. Ранее на ее месте была сечевая церковь, но после разорения Сечи ее разграбили. Власти распорядились закрыть эту церковь, а рядом построить каменную, остатки которой недавно и нашли на дне Каховского моря.

Согласно историческим данным, в разные годы село Покровское посещали Т. Шевченко, В. Зуев, А. Стороженко, А. Афанасьев-Чужбинский, И. Репин, В. Серов. Об этом месте кинорежиссер А. Довженко снял свою Поэму о море.

Шевченко нарисовал несколько этюдов из Покровского, на одном из которых была церковь. Здесь же, как считают некоторые исследователи, он начал работу над поэмой Слепой. В ней, кстати, есть такие строки:

…И рассказывают, и плачут,

Как Сечь разрушали,

Как москали серебро, злато

И свечи забрали

У Покрова. Как казаки

Ночью бежали.

Каменная церковь существовала до 1954 года, до момента построения дамбы. Перед уничтожением и затоплением церкви представителями советской власти было эвакуировано большинство ценностей из нее.

Впрочем местным жителям удалось сохранить некоторые из артефактов. Сейчас эти реликвии находятся в Покровском музее. Среди них: ключ от Сечевой церкви, икона распятия, кувшины запорожских казаков, казацкие трубки, остатки шпаги и тому подобное.

В 50-х годах XX века не только церковь, но и само село Покровское частично оказалось под водой искусственного Каховского моря.

На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века

Фото:Нова Січ, 1734−1775 роки. Реконструкція В. Ленченка/ Вікіпедія

Об этом моменте писал Александр Довженко в 1954 году:

…Последнее воспоминание о церкви. Мне шестьдесят лет. С пятнадцати лет не верю в Бога и с тех пор не был в церкви. Но в селе Покровском я пожалел, что Бога нет. Мне ужасно захотелось, чтобы он появился хотя бы на пять минут и, увидев разрушенный негодяями памятник древней архитектуры, сооруженный в честь его Божьей матери, наказал лютой смертью темных и подлых юд, совершивших это мерзкое дело. Прощай, Покровское. Веры в несуществующего Бога у тебя не стало меньше. Уменьшилось красоты, — написал писатель.

Напомним, падение уровня воды в Днепре в результате разрушения оккупантами плотины Каховской ГЭС открыло для человеческого глаза еще одну страницу истории Хортицы — остатки деревянных мостов 1944 года, которые были под водой почти 70 лет.

Читайте также
Каховская ГЭС сейчас: пограничники с неба показали масштабы затопления
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века

Фото: Википедия

Источник: Новое время
Днепропетровская область, Каховська ГЕС, Російська агресія, Церква
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Из-за больших потерь РФ перебрасывает остатки зеков-оккупантов из штурмовых рот “Z” в “Добровольческий корпус” — ГУР
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Активно наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали, где самые ожесточенные бои
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Норвегия совместно с Данией передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов
ЗСУ військові
Выгода для армии РФ от подрыва Каховской ГЭС может оказаться временной — Bloomberg
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 15.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь