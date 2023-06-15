В селе Покровское, что на Днепропетровщине на дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века.

Видео находки опубликовали в Youtube Dnepr Info.

Отмечается, что церковь была возведена осенью 1798 года. Ранее на ее месте была сечевая церковь, но после разорения Сечи ее разграбили. Власти распорядились закрыть эту церковь, а рядом построить каменную, остатки которой недавно и нашли на дне Каховского моря.

Согласно историческим данным, в разные годы село Покровское посещали Т. Шевченко, В. Зуев, А. Стороженко, А. Афанасьев-Чужбинский, И. Репин, В. Серов. Об этом месте кинорежиссер А. Довженко снял свою Поэму о море.

Шевченко нарисовал несколько этюдов из Покровского, на одном из которых была церковь. Здесь же, как считают некоторые исследователи, он начал работу над поэмой Слепой. В ней, кстати, есть такие строки:

…И рассказывают, и плачут, Как Сечь разрушали, Как москали серебро, злато И свечи забрали У Покрова. Как казаки Ночью бежали.

Каменная церковь существовала до 1954 года, до момента построения дамбы. Перед уничтожением и затоплением церкви представителями советской власти было эвакуировано большинство ценностей из нее.

Впрочем местным жителям удалось сохранить некоторые из артефактов. Сейчас эти реликвии находятся в Покровском музее. Среди них: ключ от Сечевой церкви, икона распятия, кувшины запорожских казаков, казацкие трубки, остатки шпаги и тому подобное.

В 50-х годах XX века не только церковь, но и само село Покровское частично оказалось под водой искусственного Каховского моря.

Об этом моменте писал Александр Довженко в 1954 году:

…Последнее воспоминание о церкви. Мне шестьдесят лет. С пятнадцати лет не верю в Бога и с тех пор не был в церкви. Но в селе Покровском я пожалел, что Бога нет. Мне ужасно захотелось, чтобы он появился хотя бы на пять минут и, увидев разрушенный негодяями памятник древней архитектуры, сооруженный в честь его Божьей матери, наказал лютой смертью темных и подлых юд, совершивших это мерзкое дело. Прощай, Покровское. Веры в несуществующего Бога у тебя не стало меньше. Уменьшилось красоты, — написал писатель.

Напомним, падение уровня воды в Днепре в результате разрушения оккупантами плотины Каховской ГЭС открыло для человеческого глаза еще одну страницу истории Хортицы — остатки деревянных мостов 1944 года, которые были под водой почти 70 лет.

Фото: Википедия

Источник : Новое время

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