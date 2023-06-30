На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років

Після обміління русла Дніпра внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС на Хортиці виявили важливу історичну пам’ятку культурної спадщини – човен-однодеревку, якому може бути від 300 до 500 років.

Його знайшли співробітники Національного заповідника Хортиця під час планового обстеження берегової смуги, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Фахівці встановили, що це довбаний човен, виготовлений із суцільного стовбура дуба завдовжки 6 700 мм і завширшки 800 мм (з урахуванням деформації), висота борту – 500 мм.

Човен частинами перемістили до реставраційного ангару. Зараз його потрібно законсервувати у спеціальному хімрозчині, а потім реставрувати. Унікальна пам’ятка збереглася на 70-80%, відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту є дві тріщини завдовжки 2-3 м.

У Мінкульті кажуть, що раніше біля берегів Хортиці знаходили схожі човни. Вони пов’язані з давньоруським поселенням на острові, яке діяло протягом X-XIV cтоліть. Ймовірно, ця знахідка саме з тієї епохи. Згідно зі станом збереженості деревини, фахівці припускають, що вік човна може сягати 300-500 років.

Нещодавно у селі Покровське Дніпропетровської області, на дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття. Культова споруда датується 1798 роком.

Джерело : Мінкульт

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