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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Спека чергуватиметься з дощами: прогноз погоди на липень 2023

Погода у липні 2023
Фото: Факти ICTV

Середина літа в Україні буде спекотною. У липні, за прогнозами синоптиків, середня місячна температура може сягати +20 +25, у Карпатах +16 +18, що на 1-2 градуси вище за норму.

Водночас спека змінюватиметься дощами, яких місцями буде дещо більше за норму.

Зокрема, кількість опадів очікується на рівні 42-95 мм, у Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області – місцями 101-170 мм.

Тобто у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях дощів буде в межах норми, а в східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму – трохи вище за норму.

Згідно з багаторічними спостереженнями за погодою, у липні фіксувалася максимальна температура у +34 +39, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму – місцями +40 +41, у Карпатах та горах Криму – до +33.

Водночас були роки, коли серед літа температура інколи не перевищувала +1 +9, а на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму – місцями +10 +12, на високогір’ї Карпат – до -1 градуса.

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Джерело: Укргідрометцентр
літо, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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