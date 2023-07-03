Жителі прилеглих до ЗАЕС територій вже можуть евакуюватися: як це зробити

Жителі прилеглих до Запорізької АЕС територій можуть евакуюватися абсолютно безкоштовно.

Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ОВА або на гарячу лінії Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– На сьогодні Запорізька ОВА – це 23 населених пункти, 4 територіальні громади. Ми чітко розуміємо, скільки там дітей, скільки маломобільних, скільки людей з інвалідністю, які потребують додаткового догляду. Є розуміння, що робити. Є підготовчі процеси, тож ми їх проходимо, – сказала міністерка в ефірі телемарафону Єдині новини.

Верещук наголосила, що евакуація буде повністю безкоштовною. Також влада забезпечить українців харчуванням та проживанням.

Жителі, які виїдуть і зафіксують своє місцеперебування в іншій області, зможуть отримати статус ВПО та допомогу від держави.

Також Верещук звернулася до людей, які перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вона порадила їм знайти будь-які можливості, щоб виїхати.

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