Жителі прилеглих до ЗАЕС територій вже можуть евакуюватися: як це зробити
Жителі прилеглих до Запорізької АЕС територій можуть евакуюватися абсолютно безкоштовно.
Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ОВА або на гарячу лінії Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
– На сьогодні Запорізька ОВА – це 23 населених пункти, 4 територіальні громади. Ми чітко розуміємо, скільки там дітей, скільки маломобільних, скільки людей з інвалідністю, які потребують додаткового догляду. Є розуміння, що робити. Є підготовчі процеси, тож ми їх проходимо, – сказала міністерка в ефірі телемарафону Єдині новини.
Верещук наголосила, що евакуація буде повністю безкоштовною. Також влада забезпечить українців харчуванням та проживанням.
Жителі, які виїдуть і зафіксують своє місцеперебування в іншій області, зможуть отримати статус ВПО та допомогу від держави.
Також Верещук звернулася до людей, які перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вона порадила їм знайти будь-які можливості, щоб виїхати.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк