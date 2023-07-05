​​Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: список самого необходимого

Угроза взрыва на Запорожской атомной станции повисла над Украиной и миром. Все это – из-за действий захватившей ее армии России, которая планирует сценарий террористического акта с радиационным загрязнением.

Специалисты уверяют, что при взрыве на ЗАЭС, первое правило – слушать указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать на местах. Кроме этого, нужно оставаться в помещении, найти укрытие или подвал и ждать следующих указаний. Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: что должно быть дома – читайте в материале.

Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: список лекарств

По словам эндокринолога Илоны Ханько, что бы не случилось на ЗАЭС, йодная профилактика, о которой так активно говорят в соцсетях, не нужна. Лучше купить алюминиево-антацидные сорбенты, маску, альгинаты.

Почему не нужно принимать йод, если произойдет взрыв на ЗАЭС

По словам врача, йод нужен для защиты щитовидной железы, для того чтобы мы дали ей стабильный йод, из которого она будет образовывать гормоны, и ей не нужно было захватывать эти радиоактивные части, которые могут разрушить саму функцию щитовидной железы, ее активную деятельность.

Радиоактивный йод на самой ЗАЭС уже не выделяется, потому что он образуется реакторами, работающими энергоблоками.

Последний энергоблок был остановлен в сентябре 2022 года, поэтому уже более 9 месяцев он не действует. Потому активного радиоактивного йода там нет. А значит, и йод пока не нужен.

Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: еда, запасы воды, одежда

При ядерной угрозе, согласно рекомендациям Центра общественного здоровья, в первую очередь нужно подготовить питьевую воду и продовольствие. Для этого произведите многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Из одежды подготовьте сменку, респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки. Кроме этого нужна ватно-марлевая повязка для защиты органов дыхания.

Воду, которую вы запасли, нужно употреблять до тех пор, пока не получите информации из официальных источников, что водопроводная вода безопасна. Важно, что кипячение воды не лишит ее радиации.

Запаситесь едой в герметичной упаковке. Именно она безопасна для употребления. Кроме того, можно купить консервы или законсервированные продукты. Еда в холодильнике тоже безопасна.

Перед открытием герметичной упаковки на продуктах нужно протереть влажным полотенцем или салфеткой всю его поверхность. То же нужно сделать с ножами, вилками и ложками, которым вы собираетесь воспользоваться.

На сколько дней нужно запастись едой и водой?

Стоит сделать запас питьевой и технической воды, а также еды хотя бы на три дня, а лучше на неделю. Не забудьте сделать запас корма и воды и для своих домашних любимцев, если они у вас есть.

Как помыть все и себя, если водопроводная вода тоже заражена?

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины уверяют, что даже если водопроводная вода загрязнена, то ее все равно можно использовать для обеззараживания. Дело в том, что любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасным для мытья кожи, волос и одежды.

Кроме того, вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок еды и воды.

Кроме этого подготовьте средства гигиены:

мыло;

антисептики;

салфетки;

медицинский спирт и т. д.

Также стоит иметь фонарик, радио, батарейки, аптечку (обезболивающее, лекарства от диареи, сорбенты, лекарства от повышенной температуры и аллергии и т.д.), полиэтиленовую пленку и скотч, пакеты для мусора, внешний аккумулятор для мобильного телефона или смартфона.

После этого выберите в своей квартире или доме помещение, в котором нет окон. Например, амбар, ванную комнату, подвал и т.д. При взрыве на ядерном объекте прежде всего необходимо покинуть улицу и закрыться в помещении.

К моменту эвакуации вы должны быть в комнате с необходимыми вещами и продуктами. Не выходите на улицу, не открывайте окна или двери в своем доме без необходимости. Кроме этого, радиоактивная пыль оседает на все поверхности. Поэтому держитесь подальше от ручек, картин, стен, подоконников и остального.

Когда можно выходить на улицу и как обезопасить себя в укрытии?

Если извещение о радиационной аварии застало вас на предприятии, то надо срочно приостановить профессиональную деятельность и в течение 7 минут направиться в убежище. Сохранять спокойствие и выполнять все утвержденные рекомендации.

Для объектов, которые не имеют убежища, укрытия — немедленно укройтесь в изолированном герметичном здании, помещении, доме.

При аварийной опасности необходимо сохранять спокойствие и выполнять рекомендации военной администрации.

Для того, чтобы уменьшить возможность проникновения радиации в помещение — необходимо закрыть все окна и двери. Собрать документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в герметичный чемодан, который защитит от радиационного загрязнения.

Рекомендуется не выходить на улицу 2-3 суток. Поэтому желательно иметь соответствующие запасы пищи и воды на этот период, а еще лучше — на неделю.

Если все же существует насущная необходимость выхода на улицу, то перед выходом из дома необходимо одеть респиратор или марлевую повязку, а также верхнюю одежду.

После возвращения с улицы стоит начать с осторожного снятия одежды, начиная с головы до ног. Снятие обуви и одежды может уменьшить загрязнение на 90%.

Следующим шагом необходимо переместить всю загрязненную радиацией одежду в один изолированный контейнер, желательно иметь сумку с этикеткой, где можно указать имя лица, выходившего на улицу, дату, время и место сбора имущества, табличку с предупреждением о радиации.

Сумки с верхней одеждой необходимо хранить в безопасном месте для дальнейшей утилизации.

После того, как одежда была снята, если это возможно, принять душ с теплой водой с добавлением нейтрального мыла.

Эвакуационные мероприятия в безопасные места проводятся по решению областной военной администрации, поэтому следите за информацией через радио, интернет или телевизор.

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