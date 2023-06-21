Повлияет на функционирование реакторов. Эксперт рассказала, чем грозит заминирование пруда-охладителя ЗАЭС

После оккупации Россией Запорожской атомной электростанции оккупанты неоднократно подвергали опасности целостность и функционирование АЭС.

Ситуация ухудшилась из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поскольку после снижения уровня воды до 12,7 м станция уже не сможет перекачивать воду из водохранилища в охладительные резервуары.

Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, пруд-охладитель.

К каким последствиям может привести подрыв пруда-охладителя ЗАЭС — в материале Фактов ICTV.

Как сообщила эколог, директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив, если взорвут пруд-охладитель, это будет иметь непосредственное влияние и риск для безопасного состояния реакторов ЗАЭС.

— Они все — связанные структуры, без пруда-охладителя не могут нормально и безопасно функционировать атомные реакторы. То есть, это как один из составляющих элементов целой системы. Если вывести его из строя, соответственно, влияние может быть непредсказуемым и непрогнозируемым и на другие структуры. Тем более, что от взрыва они могут так же пострадать, — говорит эколог.

Она напомнила, что хотя сейчас все шесть реакторов находятся в так называемом холодном режиме, все равно необходима вода для того, чтобы поддерживать этот режим.

Эксперт указывает, что если Чернобыльская катастрофа — это была авария на одном энергоблоке, ЗАЭС — это, соответственно, потенциальная авария на шести энергоблоках.

По ее словам, последствия могут быть разные, в частности радиоактивное загрязнение, взрыв и заражение больших территорий.

В то же время Оксана Волоско-Демкив не берется прогнозировать, какая именно территория может быть загрязнена в случае потенциального подрыва, ведь это зависит от величины разрушения, что именно будет выведено из строя, направления ветра и тому подобное.

Эколог также подчеркивает важность того, чтобы международные структуры, такие как МАГАТЭ, начали действовать в соответствии со своим мандатом и добились демилитаризации Запорожской АЭС. Ведь сейчас оккупанты подвергают опасности не только Украину, но и другие государства.

Ранее в комментарии Фактам ICTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, что если российские военные спровоцируют аварию на ЗАЭС, то ситуация может быть схожей с аварией на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году, когда катастрофу вызвали землетрясение и цунами.

Если ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения — начнется плавление ядерного топлива. И, как результат, возможен выброс радиоактивных веществ.

Худшие последствия возникнут, если российские войска пробьют оболочку во всех энергоблоках Запорожской АЭС, задев реактор. Если на ЗАЭС взорвется реактор, то произойдет выброс ядерного топлива и таких радиоактивных веществ, как стронций-90, йод-131 и цезий-137.

В случае ядерного взрыва на ЗАЭС площадь потенциально загрязненных территорий может достичь 2 млн кв. км. Например, потенциально загрязненные территории после аварии на ЧАЭС составляли 200 тыс. кв. км. Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составлять около 30 тыс. кв. км — это почти в десять раз больше, чем Чернобыльская зона.

Почти вся территория Запорожской области может стать непригодной для проживания в течение сотни лет. Радиационному воздействию могут подвергнуться 1 млн человек (после аварии на ЧАЭС — 600 тыс.).

Фото: Энергодар

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