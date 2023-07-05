Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список найнеобхіднішого

Загроза вибуху на Запорізькій атомній станції зависла над Україною та світом. Все це – через дії армії Росії, яка захопила її та планує сценарій терористичного акту з радіаційним забрудненням.

Фахівці запевняють, що в разі вибуху на ЗАЕС найперше правило – слухати вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях. Крім цього, потрібно залишатись у приміщенні, знайти укриття або підвал і чекати наступних вказівок. Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: що має обов’язково бути вдома – читайте в матеріалі.

Як виглядатиме оповіщення про радіаційну аварію

Оповіщення про теракт на ЗАЕС буде розповсюджуватися офіційними джерелами інформації всіма каналами зв’язку.

– Оповіщення, найімовірніше, не буде ніяк відрізнятися від стандартного. Просто напишуть, що у таких регіонах є ризик радіаційної небезпеки. Якщо ми говоримо про ядерну зброю та аварію на ЗАЕС, то може не працювати обладнання. Якщо з ладу вийде зв’язок мобільний, якщо буде перевантаження мереж, то потрібно, аби у вас було найбільше джерел інформації, – пояснює кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль і радіацію, співавторка науково-популярної книжки Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі. Від катастрофи до лабораторії Катерина Шаванова.

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список ліків

За словами лікарки-ендокринолога Ілони Ханько, що б не сталося на ЗАЕС, йодна профілактика, про яку так активно говорять у соцмережах, не потрібна. Краще купити алюмінієво-антацидні сорбенти, маску, альгінати.

Чому не потрібно приймати йод, якщо станеться вибух на ЗАЕС

За словами лікарки, йод потрібен для захисту щитоподібної залози, щоб ми дали їй стабільний йод, з якого вона утворюватиме гормони, щоб їй не потрібно було захоплювати ці радіоактивні частини, які можуть зруйнувати саму функцію щитоподібної залози, її активну діяльність.

Радіоактивний йод на самій ЗАЕС вже не виділяється, тому що він утворюється реакторами, енергоблоками, які працюють.

Останній енергоблок було зупинено у вересні 2022 року, тому вже більш ніж 9 місяців він не є активним. Тому й активного радіоактивного йоду там немає. А отже, і йод поки що не потрібен.

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: їжа, запаси води, одяг

При ядерній загрозі, згідно з рекомендаціями Центру громадського здоров’я, передусім потрібно підготувати питну воду та харчі. Для цього зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

З одягу підготуйте змінку, респіратор, плащ, гумові чоботи та рукавички. Крім цього, потрібна ватно-марлева пов’язка для захисту органів дихання.

Воду, яку ви запасли, потрібно вживати доти, поки не отримаєте інформації з офіційних джерел, що водопровідна вода безпечна. Кип’ятіння води не позбавить її від радіації.

Запасіться їжею в герметичній упаковці. Саме вона є безпечною для вживання. Крім цього, можна купити консерви чи законсервовані продукти.

Їжа у холодильнику також безпечна. Перед відкриттям герметичного пакування на продуктах потрібно протерти вологим рушником або серветкою всю його поверхню. Те ж необхідно зробити з ножами, виделками та ложками, якими ви збираєтеся користуватися.

Скільки за часом безпечна водопровідна вода

Вода у водопроводі не стане одразу небезпечною, найімовірніше, вона взагалі не нестиме загрози.

– Якщо буде такий сценарій, що вода буде забруднена, то про це повідомлять і це буде більше стосуватися тих місць, які нижче за течією Дніпра. Їх будуть інформувати про це. Якщо буде повітряне забруднення, то поки воно дійде до джерел водозабезпечення, потрапить у водогін, то пройде певний час, – пояснює кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль і радіацію, співавторка науково-популярної книжки Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі. Від катастрофи до лабораторії Катерина Шаванова.

На скільки днів потрібно запастися їжею та водою

На випадок відсутності центрального водопостачання завжди майте запаси питної та технічної води вдома. Розрахуйте запас відповідно до кількості членів вашої родини.

Одній дорослій людині потрібно на добу:

3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею);

10-12 літрів для гігієни та для приготування їжі.

Варто запастися питною та технічною водою, а також їжею хоча б на три дні, а краще на тиждень. Не забудьте зробити запас корму та води і для своїх домашніх улюбленців, якщо вони у вас є.

Обов’язково позначайте ємності бірками: “Вода знезаражена для пиття”, “Вода для технічних потреб”, “Вода для господарських потреб”.

Як все помити і себе, якщо водопровідна вода теж заражена

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України запевняють, що навіть якщо водопровідна вода забруднена, то її все одно можна використовувати для знезараження. Справа у тому, що будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Крім того, вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води.

Крім цього, підготуйте засоби гігієни:

мило;

антисептики;

серветки;

медичний спирт тощо.

Також варто мати ліхтарик, радіо, батарейки, аптечку (знеболювальне, ліки від діареї, сорбенти, ліки від підвищеної температури та алергії тощо), поліетиленову плівку та скотч, пакети для сміття, зовнішній акумулятор для мобільного телефону чи смартфону.

Після цього виберіть у своїй квартирі чи будинку приміщення, в якому немає вікон і кватирок. Наприклад, комору, ванну кімнату, підвал тощо. Після вибуху на ядерному об’єкті насамперед необхідно покинути вулицю і зачинитися в приміщенні.

До моменту евакуації ви повинні бути у кімнаті із найнеобхіднішими речами та продуктами. Не виходьте на вулицю, не відчиняйте вікна чи двері у своєму будинку без необхідності. Крім цього, радіоактивний пил осідає на всі поверхні. Тому тримайтеся подалі від ручок, картин, стін, підвіконь тощо.

Що робити з зараженим одягом, який склали в пакети

Кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль і радіацію, співавторка науково-популярної книжки Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі. Від катастрофи до лабораторії Катерина Шаванова каже, що із великою ймовірністю аварія на ЗАЕС не вийде за промисловий майданчик.

– Якщо ми говоримо про гіпотетичну ситуацію, коли люди опинилися на вулиці, коли йде сповіщення про сигнал радіаційної небезпеки, люди забігають додому, перевдягаються і складають цей одяг. То так, його потрібно запакувати у пакети, скласти, але, найімовірніше, він буде достатньо чистий. І тому потрібно буде дочекатися роз’яснень від офіційних органів, чи взагалі було забруднення всієї території, – говорить вона.

Вона зауважує, якщо забруднення не було, то одяг, який склали у пакет, потрібно просто випрати. Якщо ж радіаційна небезпека все-таки виникла, то спеціалісти ходитимуть з дозиметрами, перевірятимуть одяг та інші речі на наявність забруднення.

– Якщо перевірили, й одяг виявився несильно забрудненим, так буде з усім, не лише з одягом, то щось можна почистити, попрати, щось доведеться віддати як дуже забруднене. Але це буде невеликий відсоток, ми не говоримо про те, що це все розповсюдиться на всю територію і це буде велика небезпека, – пояснює Шаванова.

Коли можна виходити на вулицю та як убезпечити себе в укритті

Якщо сповіщення про радіаційну аварію застало вас на підприємстві, то треба терміново призупинити професійну діяльність та протягом 7 хвилин піти у сховище, зберігати спокій та виконувати всі затверджені рекомендації.

Для об’єктів, які не мають сховища, укриття – негайно укрийтеся в ізольованій герметичній будівлі, приміщенні, будинку.

При аварійній небезпеці необхідно зберігати спокій та виконувати рекомендації військової адміністрації.

Щою зменшити проникнення радіації в приміщення – необхідно зачинити всі вікна та двері. Зібрати документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі в герметичну валізу, яка захистить від радіаційного забруднення.

Рекомендується не виходити на вулицю 2-3 доби. Тож бажано мати відповідні запаси їжі та води на цей період, а ще краще – на тиждень.

– Рекомендації щодо терміну, протягом якого не можна виходити на вулицю, будуть відрізнятися залежно від регіону, куди піде хмара. Загалом ми можемо казати про один-три дні до того, щоб стало зрозуміло, цю територію евакуюють чи її не евакуюють і дають розпорядження вийти на вулицю і жити далі своє життя. Тобто тут ми теж орієнтуємося на розпорядження офіційних джерел, але в основному у вас мають бути запаси їжі на три дні мінімум, бажано трохи більше. Але ви маєте розуміти, що евакуація не буде одномоментною, тож чим краще ви підготуєтеся та будете більш автономними, тим ліпше, – радить експерт з радіаційної небезпеки Катерина Шаванова.

Якщо все ж існує нагальна потреба вийти на вулицю, то перед виходом з будинку необхідно одягнути респіратор чи марлеву пов’язку, а також верхній одяг.

Після повернення з вулиці варто почати з обережного зняття одягу, починаючи з голови до ніг. Зняття взуття та одягу може зменшити забруднення на 90%.

Наступним кроком необхідно перемістити весь забруднений радіацією одяг в один ізольований контейнер, бажано мати сумку з етикеткою, де можна зазначити ім’я особи, що виходила на вулицю, дату, час та місце збору майна, табличку із попередженням про радіацію.

Сумки з верхнім одягом необхідно зберігати у безпечному місці для подальшої утилізації.

Після того як одяг було знято, якщо це можливо, прийняти душ із теплою водою із додаванням нейтрального мила.

Евакуаційні заходи у безпечні місця проводяться за рішенням обласної військової адміністрації, тож стежте за інформацією через радіо, інтернет чи телевізор.

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