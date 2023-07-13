Ливни, град и грозы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

В пятницу, 14 июля, по всей Украине грозы, ночью в северо-западных, а днем в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозам, везде, кроме западных областей, порывы ветра до 15-20 м/с, на Левобережье в отдельных районах возможен град. Это I уровень опасности (желтый).

Также сегодня, 13 июля, в западных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье — ливни.

В Киеве и области 14 июля ночью умеренные дожди, которые днем перейдут в ливни, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в столице ночью +17…+19, днем +21…+23. По области ночная температура составит +14…+19, днем — до +25 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что июль 2023 года будет довольно жарким. По их данным, средняя месячная температура может достигать +20…+25, что на 1-2 градуса выше нормы.

Источник : Укргидрометцентр

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