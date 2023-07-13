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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Ливни, град и грозы: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Гроза, блискавка

В пятницу, 14 июля, по всей Украине грозы, ночью в северо-западных, а днем в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозам, везде, кроме западных областей, порывы ветра до 15-20 м/с, на Левобережье в отдельных районах возможен град. Это I уровень опасности (желтый).

Также сегодня, 13 июля, в западных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье — ливни.

В Киеве и области 14 июля ночью умеренные дожди, которые днем перейдут в ливни, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в столице ночью +17…+19, днем +21…+23. По области ночная температура составит +14…+19, днем — до +25 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что июль 2023 года будет довольно жарким. По их данным, средняя месячная температура может достигать +20…+25, что на 1-2 градуса выше нормы.

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Источник: Укргидрометцентр
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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