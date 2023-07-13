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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зливи, град та грози: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Гроза, блискавка

У п’ятницю, 14 липня, по всій Україні грози, вночі у північно-західних, а вдень у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, попереджають синоптики Укргідрометцентру.

За їхніми прогнозами, скрізь, окрім західних областей, пориви вітру до 15-20 м/с, на Лівобережжі в окремих районах можливий град. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Також сьогодні, 13 липня, у західних та Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті – зливи.

У Києві та області 14 липня вночі помірні дощі, які вдень перейдуть у зливи, гроза, пориви вітру до 15-20 м/с

Температура у столиці вночі +17 +19, вдень +21+23. По області нічна температура становитиме +14 +19, вдень – до +25 градусів.

Раніше синоптики прогнозували, що липень 2023 року буде доволі спекотним. За їхніми даними, середня місячна температура може сягати +20 +25, що на 1-2 градуси вище за норму.

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Джерело: Укргідрометцентр
Гроза, Злива в Україні, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди, Штормове попередження
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