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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Что такое блэкаут и угрожает ли он украинцам

Відключення світла
Фото: Pixabay, Pexels

Из-за масштабных обстрелов украинской инфраструктуры осенью 2022 года, вся Украина переживала блэкаут. В результате обстрелов было серьезно повреждено около 40% электрической инфраструктуры.

Украинцы полгода жили с постоянными отключениями света, что очень влияло на работу, учебу и жизнь в целом. Сейчас ситуация со светом стабилизировалась, отключения случаются крайне редко и длятся не более двух часов.

Что такое блэкаут, при каких условиях он может наступить и будут ли выключать свет зимой 2023 года — узнавали Факты ICTV.

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Блэкаут: что это значит

Блэкаут (Вlackout) – заимствованный из английского языка термин, служащий для определения ситуации, при которой полностью прекращается подача электроэнергии.

Как правило, он применяется лишь к масштабным инцидентам, когда отключение света затрагивает большие жилые зоны, и подачу энергии не удается восстановить от нескольких часов до нескольких недель.

На самом деле термин blackout многозначен, его применяют во многих сферах жизни. Например, блэкаут шторы. В данном случае блэкаут — это специальный материал, блокирующий солнечный свет.

А вот алкогольный блэкуат означает, что в мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.

В нашем случае блэкаут электроэнергии означает ситуацию, когда в результате попадания вражеской ракеты в объект электрической инфраструктуры исчезает электричество.

Если переводить с английского, то blackout буквально это черный (black) – наружу (out), или затмение.

Что такое блэкаут и возможен ли он в 2023 году

Фото: Рixabay

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона тоже объяснил украинцам значение термина блэкаут.

— Блэкаут — это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. То есть автоматика срабатывает и выключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела, — отметил Сахарук.

Кроме того, зимой 2022 года украинцам сообщали, что возможен сплошной блэкаут (когда света может не быть несколько дней подряд). Однако Сахарук отмечал, что полный блэкаут может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему из-за критической перегрузки и критического несоблюдения спроса электроэнергии на ее предложение.

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Мировые блэкауты

Одно из наиболее известных событий, связанных с отключением электричества, произошло 13 июля 1977 года в Нью-Йорке. Тогда молния попала в линию элекропередачи.

Вследствие этого почти 9 млн жителей города остались без света на 25 часов. В народе это событие окрестили Ночью страха в Нью-Йорке.

Кроме того, отсутствие освещения привело к масштабной волне насилия и мародерства. Именно из-за той вспышки преступности этот блэкаут и назвали Ночь страха, а жители Нью-Йорка надолго запомнили это событие.

14 августа 2003 года произошел грандиозный сбой электроснабжения в США и Канаде. Около 10 млн человек в Канаде и 40 млн в США остались без света.

Однако большинство жизненно важных служб продолжали работать. Как оказалось, причиной Большого блэкаута стали деревья под линиями электропередачи и очень высокое потребление электроэнергии, из-за чего произошло замыкание и сработала защита.

Еще один блэкаут длился с 20 ноября по 8 декабря 2015 года в Крыму. Это отключение было вызвано подрывом опор линии электропередачи, которыми и подавали электричество с материковой части Украины на полуостров.

Отключение света в Украине

Российские оккупанты поставили себе цель зимой 2022 года оставить украинцев без света и тепла, поэтому выбирали для своих атак электростанции и ТЭЦ.

Из-за поврежденного оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения. Тогда президент Владимир Зеленский неоднократно призывал украинцев экономить электричество в пиковые часы нагрузки (с 07:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00).

Что же касается отключений света зимой 2023-2024, то специалисты уверяют, что россияне снова могут обстреливать объекты инфраструктуры. А это может привести к новым блэкаутам.

Кроме того, перебои в электроснабжении могут происходить из-за дефицита мощностей. Дело в том, что зима 2023 начнется для украинцев хуже, чем в прошлом году. Свой последний ОЗП мы закончили, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. А этого зимой 2022 года не было.

Именно из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей украинцев может ждать сложная зима.

Поэтому украинцам нужно готовиться к худшим сценариям. Стоит купить все необходимые вещи для блэкаута: фонарики, свечи, спички, зажигалки, еду с длительным сроком хранения, источники бесперебойного питания (аккумуляторы или генераторы) и тому подобное.

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Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Ракетные удары России
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