Ноябрь, 16 в 19:02

В октябре 2022 года враг начал целенаправленно запускать ракеты по объектам инфраструктуры Украины, чтобы оставить украинцев без света, тепла и воды.

В результате обстрелов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры нашей страны. А для каждого украинца стало обыденным слышать об экстренных, почасовых и стабилизационных отключениях света.

Какие бывают типы отключения электроэнергии и чем они отличаются друг от друга — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

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Типы отключений электроэнергии

В Украине существует несколько видов отключений электроэнергии:

аварийные;

почасовые;

локальные;

стабилизационные;

экстренные.

Все они могут применяться в каждом регионе Украины. Чаще всего украинцев оповещают об аварийных и стабилизационных отключениях.

Какая разница между ними

Аварийные отключения

Это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередачи, которые подпадают под немедленное отключение в случае получения соответствующего распоряжения.

Эти отключения применяются в аварийных случаях, когда за короткий срок (от 3 до 15 минут) нужно немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети.

Аварийные отключения применяются по команде диспетчера НЭК Укрэнерго.

Этот тип наиболее непредсказуем, поскольку команду на возобновление энергии также дает диспетчер Укрэнерго, поэтому в таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

Почасовые отключения

Другими словами, это плановые отключения электроэнергии, которые необходимы для снижения нагрузки на сеть.

Почасовые отключения света помогают обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Когда в каком-то регионе Украины вводят почасовые отключения, жителям этих территорий предоставляют графики с перечнем дат, адресов и часов отключений.

График почасовых отключений применяют в случаях, когда можно спрогнозировать критическую ситуацию в объединенной энергетической системе Украины.

Обычно при таких отключениях потребителей разделяют на три группы, а света нет ориентировочно 4 часа.

Стабилизационные отключения

Это прогнозируемый вариант отключения, при котором работает почасовой график исчезновения света в домах украинцев.

Этот тип отключения электроэнергии вводят с целью сбалансирования работы энергосистемы. То есть, когда объем потребления электричества больше, чем его генерация.

Когда применяют такой тип отключения — графики размещены на сайте оператора системы распределения. Ориентировочное время исчезновения света при стабилизационных отключениях — 4 часа.

Локальные отключения

Их вводят только на конкретной ограниченной территории Украины, когда что-то выходит из строя.

Поскольку никто не может предсказать аварию на электростанциях, графиков локальных отключений просто не существует.

Обычно при таком варианте отключения электроэнергии нет около 4-5 часов.

Экстренные отключения

Это непрогнозируемые отключения света. Их введение контролирует компания Укрэнерго, диспетчер предоставляет распоряжение ввести экстренное отключение, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты.

Кроме того, этот тип отключения применяют в случае, когда растет потребление электричества. Во время экстренных отключений графики не действуют.

А в некоторых случаях ориентировочное время без света достигает более 10 часов.

Что из этих понятий — одно и то же

Аварийные и экстренные — это один и тот же тип отключения. Их применяют в двух случаях:

чтобы снизить величину мощности, потребляемой из сети;

когда повреждены или разрушены энергообъекты.

Стабилизационные и почасовые отключения — эти понятия тоже смежные. Поскольку во время внедрения каждого из них вводится почасовой график исчезновения света.

Применяют эти отключения с одной целью — сбалансировать работу энергосистемы.