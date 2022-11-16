Аварийные, стабилизационные и локальные: чем отличаются типы отключения электроэнергии
В октябре 2022 года враг начал целенаправленно запускать ракеты по объектам инфраструктуры Украины, чтобы оставить украинцев без света, тепла и воды.
В результате обстрелов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры нашей страны. А для каждого украинца стало обыденным слышать об экстренных, почасовых и стабилизационных отключениях света.
Какие бывают типы отключения электроэнергии и чем они отличаются друг от друга — смотрите далее в материале Фактов ICTV.
Типы отключений электроэнергии
В Украине существует несколько видов отключений электроэнергии:
- аварийные;
- почасовые;
- локальные;
- стабилизационные;
- экстренные.
Все они могут применяться в каждом регионе Украины. Чаще всего украинцев оповещают об аварийных и стабилизационных отключениях.
Какая разница между ними
Аварийные отключения
Это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередачи, которые подпадают под немедленное отключение в случае получения соответствующего распоряжения.
Эти отключения применяются в аварийных случаях, когда за короткий срок (от 3 до 15 минут) нужно немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети.
Аварийные отключения применяются по команде диспетчера НЭК Укрэнерго.
Этот тип наиболее непредсказуем, поскольку команду на возобновление энергии также дает диспетчер Укрэнерго, поэтому в таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.
Почасовые отключения
Другими словами, это плановые отключения электроэнергии, которые необходимы для снижения нагрузки на сеть.
Почасовые отключения света помогают обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.
Когда в каком-то регионе Украины вводят почасовые отключения, жителям этих территорий предоставляют графики с перечнем дат, адресов и часов отключений.
График почасовых отключений применяют в случаях, когда можно спрогнозировать критическую ситуацию в объединенной энергетической системе Украины.
Обычно при таких отключениях потребителей разделяют на три группы, а света нет ориентировочно 4 часа.
Стабилизационные отключения
Это прогнозируемый вариант отключения, при котором работает почасовой график исчезновения света в домах украинцев.
Этот тип отключения электроэнергии вводят с целью сбалансирования работы энергосистемы. То есть, когда объем потребления электричества больше, чем его генерация.
Когда применяют такой тип отключения — графики размещены на сайте оператора системы распределения. Ориентировочное время исчезновения света при стабилизационных отключениях — 4 часа.
Локальные отключения
Их вводят только на конкретной ограниченной территории Украины, когда что-то выходит из строя.
Поскольку никто не может предсказать аварию на электростанциях, графиков локальных отключений просто не существует.
Обычно при таком варианте отключения электроэнергии нет около 4-5 часов.
Экстренные отключения
Это непрогнозируемые отключения света. Их введение контролирует компания Укрэнерго, диспетчер предоставляет распоряжение ввести экстренное отключение, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты.
Кроме того, этот тип отключения применяют в случае, когда растет потребление электричества. Во время экстренных отключений графики не действуют.
А в некоторых случаях ориентировочное время без света достигает более 10 часов.
Что из этих понятий — одно и то же
Аварийные и экстренные — это один и тот же тип отключения. Их применяют в двух случаях:
- чтобы снизить величину мощности, потребляемой из сети;
- когда повреждены или разрушены энергообъекты.
Стабилизационные и почасовые отключения — эти понятия тоже смежные. Поскольку во время внедрения каждого из них вводится почасовой график исчезновения света.
Применяют эти отключения с одной целью — сбалансировать работу энергосистемы.