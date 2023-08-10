Готовим больше конкретики по современным истребителям F-16 для военных — Зеленский
Правительство Украины готовит больше конкретики относительно современных истребителей для наших воинов. Нет никаких сомнений, что самолеты F-16 будут в украинском небе.
Об этом заявил в вечернем видеообращении за 9 августа президент Украины Владимир Зеленский по итогам 532 суток полномасштабной войны России.
Задача у всех в Украине одна — увеличивать потенциал возможностей на фронте и ослаблять все то, чем российские оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать государство, отметил он.
Сегодня есть хорошая новость от Германии — есть дополнительные установки Patriot, которые нужны для защиты украинцев от российского террора.
— Спасибо Германии, канцлеру Олафу Шольцу лично за выполнение этой договоренности — это точно спасет тысячи жизней наших людей. Это точно приблизит нас к созданию полноценного воздушного щита для Украины. Это поможет людям, городам, селам, — утверждает глава государства.
Российские террористы снова ударили по Запорожью — попадание по обычной застройке, повреждена церковь, жилой дом.
По состоянию на сейчас, известно о погибших и раненых. Зеленский выразил соболезнования родным этих людей.
Он уверяет, что ежедневно Украина работает ради того, чтобы украинские защитники неба имели больше систем ПВО и ракет к ним. Президент пообещал, что продолжит эту работу, чтобы дать большую защиту неба.
— На всю нашу территорию нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это значительно больше в конкретные возможности Воздушных сил, зенитчиков, мобильных огневых бригад, — отметил Зеленский.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский