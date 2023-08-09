Будет ответ террористам на передовой: Зеленский показал видео последствий атаки РФ по Запорожью

В Запорожье погибли по меньшей мере три человека в результате российской террористической атаки. Президент Украины Владимир Зеленский и Запорожская ОВА показали последствия обстрела РФ по городу.

Сейчас известно о двоих погибших и семи раненых. В ОВА уточнили, что РФ нанесла удар по городу сверхточным оружием.

— Еще один удар российских террористов. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой — благодаря нашим героическим воинам, — утверждает глава государства.

В Министерстве внутренних дел Украины уточнили, что в результате ракетного удара разрушена церковь и супермаркет. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, количество пострадавших может увеличиться, поскольку во многих квартирах выбило окна и разлетелись осколки стекла.

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