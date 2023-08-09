Будет ответ террористам на передовой: Зеленский показал видео последствий атаки РФ по Запорожью
В Запорожье погибли по меньшей мере три человека в результате российской террористической атаки. Президент Украины Владимир Зеленский и Запорожская ОВА показали последствия обстрела РФ по городу.
Сейчас известно о двоих погибших и семи раненых. В ОВА уточнили, что РФ нанесла удар по городу сверхточным оружием.
— Еще один удар российских террористов. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой — благодаря нашим героическим воинам, — утверждает глава государства.
В Министерстве внутренних дел Украины уточнили, что в результате ракетного удара разрушена церковь и супермаркет. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.
По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, количество пострадавших может увеличиться, поскольку во многих квартирах выбило окна и разлетелись осколки стекла.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский