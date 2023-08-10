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В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех

В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех
Фото: Запорізька ОВА
В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех
Фото: Запорізька ОВА
В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех
Фото: Запорізька ОВА
В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех
В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех
В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех

Ночью 10 августа в больнице скончалась одна из пострадавших от вечернего обстрела Запорожья.

Обновлено 10 августа. Таким образом количество жертв удара ракетой Х-35 по областному центру возросло до трех.

Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины, 19-летней и 21-летней девушек.

Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших есть 11-месячный ребенок, отмечает руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.

Заметим, что российские войска ударили ракетой Х-35 по жилому кварталу Запорожья вечером 9 августа.

Обстрелом разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе города.

Взрывной волной в многоэтажках выбило стекла.

Сначала сообщалось, что вражеский обстрел унес жизни трех человек. Впоследствии одного человека удалось реанимировать.

Однако ночью количество жертв снова возросло до трех, когда от травм, несовместимых с жизнью, скончалась 21-летняя девушка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Юрий Малашко, Нацполиция

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область, Ракетные удары России, ракетний удар
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