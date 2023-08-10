Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
В больнице скончалась девушка: количество жертв удара по Запорожью возросло до трех
Ночью 10 августа в больнице скончалась одна из пострадавших от вечернего обстрела Запорожья.
Обновлено 10 августа. Таким образом количество жертв удара ракетой Х-35 по областному центру возросло до трех.
Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины, 19-летней и 21-летней девушек.
Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести.
Среди пострадавших есть 11-месячный ребенок, отмечает руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.
Заметим, что российские войска ударили ракетой Х-35 по жилому кварталу Запорожья вечером 9 августа.
Обстрелом разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе города.
Взрывной волной в многоэтажках выбило стекла.
Сначала сообщалось, что вражеский обстрел унес жизни трех человек. Впоследствии одного человека удалось реанимировать.
Однако ночью количество жертв снова возросло до трех, когда от травм, несовместимых с жизнью, скончалась 21-летняя девушка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Юрий Малашко, Нацполиция
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский